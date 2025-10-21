Viral: गजब! स्टंट करना पड़ गया भारी, दीदी ने अपने ही मुंह को किया ‘आग’ के हवाले; फिर जो हुआ…

Viral Khabar: सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के लिए लोग कई बार सारी हदें पार कर देते हैं. लोग कई बार स्टंट (Viral Stunt Video) करते वक्त अपनी जान भी मुश्किल में भी डाल देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान रह गए हैं. वायरल वीडियो (Viral Video) में एक शो का सेट नजर आ रहा है. जिसमें एक लड़की शो में तड़का लगाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर देती है, जिससे उसी की जान मुश्किल में आ जाती है. वह शो के लिए फायर स्टंट (Fire Stunt) करने की कोशिश कर रह थी. लड़की को शो में मुंह से आग निकालने का कारनामा करना था, तभी स्टंट के चक्कर में उसके मुंह में आग लग जाती है. जिसे देख वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं. तभी लोग लड़की के मुंह में लगी आग को जल्दी से बुझाते हैं. अगर आग बुझाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती थी.
स्टंट बना मुसीबत का कारण
वीडियो में आप साफतौर पर देख सकते हैं कि एक लड़की ने स्टिक पकड़ी हुई है. उस स्टिक में आग लगी हुई है, फिर लड़की अपने मुंह में पेट्रोल भर लेती है. जैसे ही वह स्टंट के लिए के लिए पैट्रोल को आग के ऊपर फेंकती है, उसके मुंह में अचानक आग लग जाती है. लड़की का स्टंट उसी पर भारी पड़ जाता है. कुछ ही सेकंड में आग उसके पूरे चेहरे को लपेटे में ले लेती है. वहां मौजूद लोग तुरंत आग बुझाने की कोशिश करते हैं. इसलिए कहा जाता है कि स्टंट के चक्कर में अपनी जान मुश्किल में नहीं डालनी चाहिए.
दीदी को लगा शो में थोड़ा तड़का लगाना है,
लेकिन तड़का उल्टा मुँह पे पड़ गया 😬🔥 pic.twitter.com/atvfmHWvUi
— Bipin Yadav (@bipinyadav8933) October 18, 2025
वीडियो पर लोगों ने दिया रिएक्शन
इस हैरान कर देने वाले वीडियो को सोशल मीडिया एक्स अकाउंट @bipinyadav8933 के नाम से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- दीदी को लगा शो में थोड़ा तड़का लगाना है, लेकिन तड़का उल्टा मुंह पर पड़ गया. 16 सेकंड के इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो चंद सेकेंड में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. लोग वीडियो को देखकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो देख एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-ऐसा स्टंट करने से क्या फायदा जिसमें आपकी जान जाने का खतरा हो. वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि- अब यह दीदी इसकी जिंदगी में कभी स्टंट नहीं करेगी.
