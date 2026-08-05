Home > क्राइम > Jaipuria Mall Viral Video: मुस्लिम बॉयफ्रेंड और हिंदू गर्लफ्रेंड! मॉल के बाहर जल्लाद बना लड़का; मारे थप्पड़ ही थप्पड़ और…

Jaipuria Mall Viral Video: मुस्लिम बॉयफ्रेंड और हिंदू गर्लफ्रेंड! मॉल के बाहर जल्लाद बना लड़का; मारे थप्पड़ ही थप्पड़ और…

Jaipuria Mall Viral Video | Love Jihad: मंगलवार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल में एक युवक एक युवती के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है.

By: Heena Khan | Last Updated: August 5, 2026 2:04:46 PM IST

Jaipuria Mall viral video
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Jaipuria Mall Viral Video | Love Jihad: मंगलवार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के इंदिरापुरम स्थित जयपुरिया मॉल में एक युवक एक युवती के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. बता दें कि इस वीडियो के सामने आते ही पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी. वहीं जांच में पता चला कि यह घटना जयपुरिया मॉल में हुई थी और इसमें शामिल युवक और युवती एक-दूसरे को पहले से जानते थे. किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद युवक ने युवती के साथ मारपीट की. पुलिस ने इंदिरापुरम थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

हिरासत में आरोपी 

आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है; आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इंदिरापुरम पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को रात करीब 8:00 बजे सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक और युवती झगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे. वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच की गई, जिसमें पता चला कि घटना इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के जयपुरिया मॉल में हुई थी और इसमें शामिल युवक और युवती एक-दूसरे को जानते थे.

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वीडियो हुआ वायरल 

वीडियो में युवक को किसी विवाद को लेकर युवती के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. इस जानकारी के बाद, इंदिरापुरम थाने में उचित धाराओं के तहत तुरंत मामला दर्ज किया गया. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. वायरल वीडियो में युवक युवती को बार-बार थप्पड़ मारता और एक तेज़ धार वाला चाकू पकड़े हुए दिखाई देता है. जब एक अन्य महिला बीच-बचाव करने की कोशिश करती है, तो युवक उसे धक्का देकर दूर कर देता है और उसे मामले में न पड़ने की चेतावनी देता है.

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Tags: crime newsviral video
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