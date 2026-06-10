अस्पताल में महिला का आतंक, चाकू लेकर इमरजेंसी वार्ड में की एंट्री, मचा हड़कंप, वीडियो वायरल

Ghaziabad Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला अस्पताल के एक वार्ड में चाकू लेकर घुस जाती है. इसके बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है. ये वीडियो गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल की बताई जा रही है. यहां एक महिला बुधवार दोपहर को हाथ में चाकू लेकर सीधे इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई. इसके कारण डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और मरीजों में दहशत फैल गई.

इमरजेंसी विभाग में हंगामा

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक महिला इमरजेंसी विभाग में पहुंच गई. इसके बाद वो डॉक्टर और महिला स्वास्थ्यकर्मियों को बुलाने की मांग करने लगी. जब सबने इस बात से इनकार कर दिया, तो वो नाराज हो गई और हाथ में चाकू लेकर लहराते हुए लोगों को डराने लगी. इस बात से डर के कारण वहां मौजूद सभी लोग इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकल गए.

A woman at Ghaziabad’s MMG Hospital pulled a knife, sat in the doctor’s chair & scattered papers in the emergency OPD. CCTV from today shows the chaos as staff watched. Police are questioning her. Viral video from UP. pic.twitter.com/4bCfwiXFHl — PowerArchive (@Shubham55827843) June 10, 2026

डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गई महिला

स्थिति वहीं सामान्य नहीं हुई, महिला डॉक्टर के कमरे में गई और डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गई. लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और लगातार हंगामा करती रही. इस घटना का पूरा वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

मानसिक रूप से ठीक नहीं महिला

इस बारे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. वो अकेले ही अस्पताल पहुंची थी और इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर हंगामा करने लगी. इस पूरी घटना में किसी को भी चोट नहीं पहुंची है. वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी सवाल उठ रहे हैं. मरीजों की मांग है कि सुरक्षा जांच को मजबूत किया जाए. इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत करने की मांग कर रहे हैं.