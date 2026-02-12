Home > वायरल > German Woman: जर्मनी महिला का भरोसा जीत गया भारत! बीच सफर में खोया क्रेडिट कार्ड, दोस्तों से ऐसे बनाया सफर आसान

German Woman: विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड खो जाने से एक रेगुलर यात्रा भी स्ट्रेसफुल हो सकती है. पैसे न होने की तुरंत चिंता के अलावा, यात्रियों को अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन को रोकने के लिए कार्ड ब्लॉक करने का ज़रूरी काम भी करना पड़ता है.

By: Heena Khan | Published: February 12, 2026 11:22:40 AM IST

जर्मन महिला का भारत में क्रेडिट कार्ड खो गया
German Woman in India: विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड खो जाने से एक रेगुलर यात्रा भी स्ट्रेसफुल हो सकती है. पैसे न होने की तुरंत चिंता के अलावा, यात्रियों को अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन को रोकने के लिए कार्ड ब्लॉक करने का ज़रूरी काम भी करना पड़ता है, अक्सर अपने बैंक से संपर्क करने के लिए अलग-अलग टाइम ज़ोन में जाते समय, एक ऐसी चुनौती जिसका ज़्यादातर लोग अंदाज़ा नहीं लगाते.

वहीं बर्लिन की 29 साल की यात्री जेनिफर ने हाल ही में भारत आते समय अपना इकलौता क्रेडिट कार्ड खो दिया, जिससे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गईं. हालांकि, भारत में उनके दोस्तों ने अपनी UPI ID शेयर करके मदद की, जिससे उन्हें तुरंत पैसे मिल गए. एक इंस्टाग्राम वीडियो में, जेनिफर ने उन दोस्तों के साथ अपनी WhatsApp बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए जिन्होंने यह पक्का किया कि उनके पास अपनी यात्रा जारी रखने के लिए काफ़ी पैसे हों. टेक्स्ट ओवरले में लिखा है, “भारतीय दोस्तों और उनकी मदद करने की इच्छा को कभी कम मत समझो.”

हेल्पिंग बैक-अप सिस्टम 

वीडियो शेयर करते हुए, जेनिफर ने लिखा, “एक सच्ची कहानी पर आधारित. भारत से ज़्यादा मदद कभी नहीं मिली.”वीडियो में उन्होंने कहा, “मेरे सभी दोस्तों ने पक्का किया कि मुझे अपनी ट्रिप पूरी करने के लिए काफ़ी फ़ाइनेंशियल मदद मिले.” उन्होंने आगे कहा, “मुझे सच में 1 सेकंड के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इस तरह का हेल्पिंग बैक-अप सिस्टम ज़बरदस्त है.”

