Gen Z Baba: वृंदावन के वो बाबा, जिन पर मर मिटी हजारों गोपियां! घुंघराले बाल और खूबसूरत आंखें देख आ रहे शादी के ऑफर

Gen Z Baba: सोशल मीडिया में अनजान चेहरों को इंटरनेट सेंसेशन बनाने की खूबी है. और Instagram का ध्यान खींचने वाला सबसे नया नाम वृंदावन के एक 19 साल के स्पिरिचुअल स्पीकर का है. श्री स्वामी शाश्वत आचार्य जी महाराज, जिन्हें अब ‘Gen Z बाबा’ कहा जा रहा है, दरअसल, इन्होंने ऑनलाइन बातचीत शुरू कर दी है. जहाँ उनके वीडियो ने उनके खास लुक की वजह से ध्यान खींचा है, वहीं यूज़र्स भगवा कपड़ों और धार्मिक प्रवचनों के पीछे के उस नौजवान के बारे में भी जानना चाहते हैं. मीम्स और सेलिब्रिटी कंपेरिजन से लेकर उनके सफर के बारे में सवालों तक, उनकी कहानी में एक वायरल निकनेम से कहीं ज़्यादा है. लेकिन वो कौन हैं, और एक टीनेजर कैसे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आ गया? इन सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे.

19 साल के Gen Z बाबा कौन हैं?

श्री स्वामी शाश्वत आचार्य जी महाराज का जन्म 5 अगस्त 2007 को वृंदावन, उत्तर प्रदेश में हुआ था. वो स्वामी वृंदावन आचार्य जी महाराज के बेटे हैं, जो एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं. धार्मिक माहौल में पले-बढ़े शाश्वत को कम उम्र से ही भक्ति, भजन, कीर्तन और हिंदू धर्मग्रंथों पर चर्चाओं का अनुभव हुआ. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक, उन्होंने सिर्फ़ चार साल की उम्र में श्रीमद् भागवतम् के श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया था. वो बचपन में ही धार्मिक मंचों पर भी आने लगे, कहानियाँ सुनाने और प्रवचन देने लगे.

समय के साथ, उनकी दिलचस्पी भागवत कथा सेशन में बढ़ी, जहाँ उन्होंने भक्तों को संबोधित करना शुरू किया. भागवत कथा में श्रीमद् भागवतम् की कहानियाँ और शिक्षाएँ सुनाई जाती हैं, खासकर भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ. वो वृंदावन में श्री धाम गोदा विहार मंदिर से जुड़े हैं, जहाँ उन्हें पीठाधीश्वर बताया गया है, यह एक ऐसा टाइटल है जो किसी धार्मिक संस्था या आध्यात्मिक पीठ के प्रमुख के लिए होता है. इसलिए, एक कथावाचक के तौर पर उनका सफ़र इंस्टाग्राम के उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलवाने से बहुत पहले शुरू हो गया था.

वो ट्रेंड क्यों कर रहे हैं?

उनके भागवत कथा सेशन और भक्ति सभाओं के क्लिप इंस्टाग्राम पर सर्कुलेट होने लगे. यूज़र्स ने जल्द ही उनके जवान दिखने, घुंघराले बालों, क्लीन-शेव लुक और पारंपरिक वैष्णव कपड़ों पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें “Gen Z बाबा” और “पूकी बाबा” जैसे निकनेम मिले. न्यूज़ग्राम के मुताबिक, यूज़र्स ने उनकी तुलना नेटफ्लिक्स के स्ट्रेंजर थिंग्स के माइक व्हीलर से की, जिसका रोल फिन वोल्फहार्ड ने किया था. दूसरों ने “टिमोथी चतुर्वेदी” और “मोगेश्वर महाराज” जैसे नाम सुझाए. उनके कमेंट सेक्शन तारीफ़ों, मीम्स और चुटकुलों से भरे हुए हैं कि लोग अचानक सत्संग में आना चाहते हैं. कुछ लोगों ने तो उनके वीडियो देखने के बाद अपने नास्तिक विचारों पर फिर से सोचने का मज़ाक भी उड़ाया.