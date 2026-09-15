Home > वायरल > आप नहीं खरीद पाएंगे ये वाला मोदक! 24 कैरेट की गोल्ड कोटिंग से बना है ये प्रसाद; कीमत जान रह जाएंगे हैरान

आप नहीं खरीद पाएंगे ये वाला मोदक! 24 कैरेट की गोल्ड कोटिंग से बना है ये प्रसाद; कीमत जान रह जाएंगे हैरान

Ganesh Chaturthi Gold Modak: गणेश चतुर्थी पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है, घरों, मंदिरों और पंडालों में भगवान गणेश की पूजा, सजावट और प्रसाद चढ़ाया जा रहा है.

By: Heena Khan | Published: September 15, 2026 1:22:35 PM IST

ganesh chaturthi
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Ganesh Chaturthi Gold Modak: गणेश चतुर्थी पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है, घरों, मंदिरों और पंडालों में भगवान गणेश की पूजा, सजावट और प्रसाद चढ़ाया जा रहा है. महाराष्ट्र में, 10 दिन का यह त्योहार खास तौर पर बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. इस शान को बनाए रखते हुए, नासिक की एक मिठाई की दुकान ने बप्पा को चढ़ाई जाने वाली मिठाई मोदक को एक शानदार मेकओवर दिया है.

24 कैरेट सोने की कोटिंग वाला मोदक

विद्या विकास सर्कल में मौजूद सागर स्वीट्स ने 24 कैरेट खाने लायक सोने की कोटिंग वाला मोदक बनाकर इंटरनेट पर काफी ध्यान खींचा है. 27,000 रुपये प्रति किलोग्राम की हैरान करने वाली कीमत वाला यह गोल्डन मोदक अपने शानदार लुक की वजह से बाकी मिठाइयों से अलग दिख रहा है. इस त्योहार के मौसम में मिठाई की दुकान ने 25 से ज़्यादा तरह के मोदक पेश किए हैं, जिनमें पारंपरिक पसंदीदा और प्रीमियम मिठाइयों का मिक्स है, लेकिन सोने से ढका मोदक सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है. मोदकों पर 24-कैरेट शुद्ध खाने लायक सोने की परत चढ़ी होती है और सोने और चांदी के एलिमेंट से उनका लुक और भी बेहतर हो जाता है.

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गणेश चतुर्थी के दौरान मोदक क्यों ज़रूरी हैं?

गणेश चतुर्थी के जश्न में मोदक की खास जगह होती है और पारंपरिक रूप से माना जाता है कि यह भगवान गणेश की पसंदीदा मिठाई है. महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्सों में भक्त 10 दिन के त्योहार के दौरान बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए अलग-अलग तरह के मोदक बनाते और चढ़ाते हैं, जैसे नारियल वाले या चॉकलेट वाले.

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Tags: ganesh chaturthiviral video
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