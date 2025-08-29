Home > वायरल > दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत

दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत

Ganesh Chaturthi 2025 Maharani Radhikaraje Gaekwad : दुनिया के सबसे बड़े घर में रहने वाली महारानी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में वह गणपति बप्पा को अपने घर में लेकर आई हैं। हर बार की तरह इसमें भी उन्होंने बाजी मार ली है। गणपति बप्पा के स्वागत के दौरान उनकी राजकुमारी बेटियों ने 25 साल पुरानी साड़ियां पहनी थी। इसी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बप्पा का स्वागत किया।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 29, 2025 11:19:57 IST

Ganesh Chaturthi 2025 Maharani Radhikaraje Gaekwad
Ganesh Chaturthi 2025 Maharani Radhikaraje Gaekwad
Maharani Radhikaraje Gaekwad :  गुजरात के लक्ष्मी विलास पैलेस का नाम पूरी दुनियाभर में फेमस है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल घर है। जिसमें बड़ौदा के राजा समरजीत सिंह गायकवाड़ और महारानी राधिकाराजे गायकवाड़ अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार को लेकर अक्सर लोगों के मन कई तरह के सवाल उठते हैं। महारानी साहिबा के शाही ठाठ-बाट अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। आलीशान घर में पूजा-पाठ से लेकर हर इवेंट सुर्खियों में रहता है।  

दुनिया के सबसे बड़े घर में आए बप्पा 

वहीं, अब गणेश चतुर्थी के मौके पर इस शाही परिवार ने बप्पा का स्वागत बेहद शाही ठाठ से किया है। गाजे- बाजे के साथ बप्पा उनके घर पधारे हैं। महारानी के साथ उनकी दो लाडली राजकुमारियों ने भी लोगों का दिल जीत लिया। राधिकाराजे रॉयल वाइब्स के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं उनकी बेटियों ने 25 साल पुरानी साड़ी में खूब कहर ढाया। हर किसी की नजर उनपर जाकर ठहर गई। 

बप्पा का किया धूमधाम से स्वागत 

बप्पा के स्वागत के लिए उन्होंने अपने घर में शाही इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने अंबानी के एंटीलिया को भी पीछे छोड़ते दुनिया के सबसे बड़े घर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई। हर कोई उनके देसी रंग में रंगा हुआ नजर आया। बड़ौदा की राजमाता शुभांगिनीराजे वैसे कम लाइमलाइट में रहती हैं। लेकिन वह हमेशा रॉयल अंदाज में नजर आती है। इस उत्सव के दौरान वह वह एकदम सादी-सिंपल प्लेन येलो साड़ी में नजर आ रही हैं। उनका अंदाज भी कमाल का लग रहा है। वहीं राजा साहब कुर्ता-पजामा में नजर आ रहे हैं। 
दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत

शाही अंदाज में नजर आईं महारानी 

महारानी राधिकाराजे इस खास मौके पर हाथ से बुनी पिंक बनारसी साड़ी में नजर आईं। पूरी साड़ी पर कुछ- कुछ दूरी पर पैच वर्क किया हुआ था। उन्होंने ओपन पल्लू के साथ इसे ड्रैप किया था। महारानी साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। साड़ी के साथ उन्होंने लेयररिंग वाला पर्ल नेकलेस पहना और बनारस से आए पिंक मीनाकरी झुमके पहने हुए थे। फ्लोरल पैटर्न के साथ मगरमच्छ के मुंह जैसा कंगन भी काफी क्लासी लग रहा है। ये कंगन कम से कम 100 साल पुराने हैं। 

राजकुमारियों ने जीता लोगों का दिल 

राजकुमारी पद्मजा और राजकुमारी नारायणी ने अपनी मां की 25 साल पुरानी साड़ी पहनी हुई थीं। नारायणी ऑरेंज और पिंक शेड की खूबसूरत साड़ी काफी सुंदर लग रही थीं। द्मजा ने येलो साड़ी पहनी।  ड़ौदा की राजकुमारियों का देसी रूप देख लोग हैरान रह गए। 
 

Tags: Ganesh Chaturthi 2025maharani radhikaraje gaekwad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत
दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत
दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत
दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?