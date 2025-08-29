दुनिया के सबसे बड़े घर में हुआ बप्पा का ऐसा स्वागत, शाही ठाठ के साथ राजकुमारी बहनों ने शानदार स्वागत

107
Maharani Radhikaraje Gaekwad : गुजरात के लक्ष्मी विलास पैलेस का नाम पूरी दुनियाभर में फेमस है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल घर है। जिसमें बड़ौदा के राजा समरजीत सिंह गायकवाड़ और महारानी राधिकाराजे गायकवाड़ अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार को लेकर अक्सर लोगों के मन कई तरह के सवाल उठते हैं। महारानी साहिबा के शाही ठाठ-बाट अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। आलीशान घर में पूजा-पाठ से लेकर हर इवेंट सुर्खियों में रहता है।
दुनिया के सबसे बड़े घर में आए बप्पा
वहीं, अब गणेश चतुर्थी के मौके पर इस शाही परिवार ने बप्पा का स्वागत बेहद शाही ठाठ से किया है। गाजे- बाजे के साथ बप्पा उनके घर पधारे हैं। महारानी के साथ उनकी दो लाडली राजकुमारियों ने भी लोगों का दिल जीत लिया। राधिकाराजे रॉयल वाइब्स के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं उनकी बेटियों ने 25 साल पुरानी साड़ी में खूब कहर ढाया। हर किसी की नजर उनपर जाकर ठहर गई।
बप्पा का किया धूमधाम से स्वागत
बप्पा के स्वागत के लिए उन्होंने अपने घर में शाही इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने अंबानी के एंटीलिया को भी पीछे छोड़ते दुनिया के सबसे बड़े घर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई। हर कोई उनके देसी रंग में रंगा हुआ नजर आया। बड़ौदा की राजमाता शुभांगिनीराजे वैसे कम लाइमलाइट में रहती हैं। लेकिन वह हमेशा रॉयल अंदाज में नजर आती है। इस उत्सव के दौरान वह वह एकदम सादी-सिंपल प्लेन येलो साड़ी में नजर आ रही हैं। उनका अंदाज भी कमाल का लग रहा है। वहीं राजा साहब कुर्ता-पजामा में नजर आ रहे हैं।
शाही अंदाज में नजर आईं महारानी
महारानी राधिकाराजे इस खास मौके पर हाथ से बुनी पिंक बनारसी साड़ी में नजर आईं। पूरी साड़ी पर कुछ- कुछ दूरी पर पैच वर्क किया हुआ था। उन्होंने ओपन पल्लू के साथ इसे ड्रैप किया था। महारानी साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। साड़ी के साथ उन्होंने लेयररिंग वाला पर्ल नेकलेस पहना और बनारस से आए पिंक मीनाकरी झुमके पहने हुए थे। फ्लोरल पैटर्न के साथ मगरमच्छ के मुंह जैसा कंगन भी काफी क्लासी लग रहा है। ये कंगन कम से कम 100 साल पुराने हैं।
राजकुमारियों ने जीता लोगों का दिल
राजकुमारी पद्मजा और राजकुमारी नारायणी ने अपनी मां की 25 साल पुरानी साड़ी पहनी हुई थीं। नारायणी ऑरेंज और पिंक शेड की खूबसूरत साड़ी काफी सुंदर लग रही थीं। द्मजा ने येलो साड़ी पहनी। ड़ौदा की राजकुमारियों का देसी रूप देख लोग हैरान रह गए।