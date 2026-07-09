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Maharashtra: सावधान! गढ़चिरौली में हाथी देखने की जिद्द ने ले ली युवक की जान, वन विभाग की अपील को न करें नजरअंदाज

Gadchiroli News: चंद्रपुर जिले का जंगली हाथी इस समय चांदाला जंगल इलाके में घूम रहा है. हाथी को देखने और अपने मोबाइल फोन पर फोटो और सेल्फी लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग इलाके में जमा हो गए थे. इसी समय, जंगली हाथी अचानक आ धमका और हमला कर दिया.

By: Hasnain Alam | Published: July 9, 2026 7:38:16 PM IST

गढ़चिरौली हाथी हमला
गढ़चिरौली हाथी हमला


Maharashtra News: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के चांदाला जंगल इलाके में हाथी देखने गए एक युवक पर हाथी ने हमला कर दिया. यह हादसा तब हुआ, जब वन विभाग की बार-बार हिदायतों के बावजूद कि वह हाथी वाले इलाके में पहुंच गया. हाथी के हमले में मेंढा के रहने वाले धनराज पुंजीराम मडावी की मौके पर ही मौत हो गई. चश्मदीदों के सामने हाथी के हमले से इलाके में अफरा-तफ़री मच गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, चंद्रपुर जिले का जंगली हाथी इस समय चांदाला जंगल इलाके में घूम रहा है. हाथी को देखने और अपने मोबाइल फोन पर फोटो और सेल्फी लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग इलाके में जमा हो गए थे. इसी समय, जंगली हाथी अचानक आ धमका और हमला कर दिया. इस हमले में धनराज पुंजीराम मडावी को हाथी ने कुचल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

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चंद्रपुर में भी इसी हाथी ने की थी युवक की हत्या

गौरतलब है कि इसी जंगली हाथी ने पहले चंद्रपुर जिले के सावली तालुका में व्याहद-सोनापुर रोड पर एक युवक को मार डाला था. उसके बाद भी, लोगों के हाथी के पास जाने से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ गई है. घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई की गई.

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की लोगों से ये अपील

इस बीच, जंगली हाथियों या दूसरे जंगली जानवरों के पास जाना, उनकी फोटो या सेल्फी लेने की कोशिश करना खतरनाक है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बार फिर लोगों से ऐसे लालच से बचने की अपील की है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, उन्हें किसी भी हालत में न उकसाएं, अफवाहों पर विश्वास न करें और प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें.

Tags: Gadchiroli NewsMaharashtra News
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