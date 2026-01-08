Bihari Russian Girl viral: ‘व्यूज नहीं चाहिए…’, बिहार की रोजी नेहा सिंह ने बंद कर दिया स्टॉल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Bihari Russian Girl viral creator: बिहार के सोनपुर की रहने वाली रोजी नेहा सिंह एक आम परिवार से हैं. वो पेशे से ब्यूटिशियन थीं और खाली समय में घर पर खाना बनाकर छोटे-छोटे वीडियो बनाती थीं. उन्हें कैमरे के सामने आना पसंद था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अपना काम दिखाना था, फेमस होना नहीं.

बेहतर कमाई की उम्मीद में रोजी झारखंड की राजधानी रांची आ गईं. यहां उन्होंने मेहनत से लिट्टी और चिकन का छोटा सा स्टॉल शुरू किया. दुकान के बारे में लोगों को बताने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया. शुरू में वीडियो केवल कस्टमरों को बुलाने के लिए थे.

एक वीडियो और अचानक पहचान

इसी दौरान एक मजाकिया वीडियो में रोजी ने खुद को खांटी बिहारी लड़की कहा. ये वीडियो तेजी से फैल गया. कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने इसे देखा. तारीफ हुई, लोग पहचानने लगे और रोजी का नाम चर्चा में आ गया.

जब तारीफ बोझ बन गई

वायरल होने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं. हर कोई उनसे रोज नए वीडियो चाहता था. जब रोजी सबको जवाब नहीं दे पाईं, तो कमेंट में गाली-गलौज शुरू हो गई. कुछ लोग नशे में उनके स्टॉल तक पहुंचने लगे. जबरदस्ती फोटो खिंचवाना, पर्सनल सवाल पूछना और परेशान करना आम हो गया.

अब वायरल नहीं होना चाहती नेहा

एक बातचीत में रोजी ने साफ कहा कि उन्हें अब वायरल नहीं होना है. वो सिर्फ शांति से अपना काम करना चाहती हैं. सोशल मीडिया से कमाई कैसे होती है, इसकी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं थी. उनका परिवार भी इस दुनिया से दूर था. लगातार परेशानी ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया.

हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार रोजी को अपना लिट्टी-चिकन स्टॉल बंद करना पड़ा. जो पहचान कभी खुशी लेकर आई थी, वही उनके लिए मुश्किल बन गई. रोजी की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है. ये उस सच्चाई को दिखाती है जहां इंटरनेट पर मिली अचानक पहचान आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए परेशानी बन सकती है. हर बार नाम और शोहरत सुकून नहीं देती, कई बार ये भारी बोझ भी बन जाती है.