Home > वायरल > Bihari Russian Girl viral: ‘व्यूज नहीं चाहिए…’, बिहार की रोजी नेहा सिंह ने बंद कर दिया स्टॉल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Bihari Russian Girl viral: ‘व्यूज नहीं चाहिए…’, बिहार की रोजी नेहा सिंह ने बंद कर दिया स्टॉल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Bihari Russian Girl viral creator: रोजी नेहा सिंह की वायरल वीडियो ने उन्हें पहचान दी, लेकिन ट्रोलिंग और परेशानियों ने उनका जीवन मुश्किल बना दिया. आखिर शांति के लिए उन्हें अपना लिट्टी-चिकन स्टॉल बंद करना पड़ा.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 8, 2026 11:10:56 AM IST

Bihari Russian Girl viral
Bihari Russian Girl viral


Bihari Russian Girl viral creator: बिहार के सोनपुर की रहने वाली रोजी नेहा सिंह एक आम परिवार से हैं. वो पेशे से ब्यूटिशियन थीं और खाली समय में घर पर खाना बनाकर छोटे-छोटे वीडियो बनाती थीं. उन्हें कैमरे के सामने आना पसंद था, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अपना काम दिखाना था, फेमस होना नहीं.

You Might Be Interested In

बेहतर कमाई की उम्मीद में रोजी झारखंड की राजधानी रांची आ गईं. यहां उन्होंने मेहनत से लिट्टी और चिकन का छोटा सा स्टॉल शुरू किया. दुकान के बारे में लोगों को बताने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया. शुरू में वीडियो केवल कस्टमरों को बुलाने के लिए थे.

एक वीडियो और अचानक पहचान

इसी दौरान एक मजाकिया वीडियो में रोजी ने खुद को खांटी बिहारी लड़की कहा. ये वीडियो तेजी से फैल गया. कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने इसे देखा. तारीफ हुई, लोग पहचानने लगे और रोजी का नाम चर्चा में आ गया.

You Might Be Interested In

जब तारीफ बोझ बन गई

वायरल होने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं. हर कोई उनसे रोज नए वीडियो चाहता था. जब रोजी सबको जवाब नहीं दे पाईं, तो कमेंट में गाली-गलौज शुरू हो गई. कुछ लोग नशे में उनके स्टॉल तक पहुंचने लगे. जबरदस्ती फोटो खिंचवाना, पर्सनल सवाल पूछना और परेशान करना आम हो गया.

अब वायरल नहीं होना चाहती नेहा

एक बातचीत में रोजी ने साफ कहा कि उन्हें अब वायरल नहीं होना है. वो सिर्फ शांति से अपना काम करना चाहती हैं. सोशल मीडिया से कमाई कैसे होती है, इसकी उन्हें कोई खास जानकारी नहीं थी. उनका परिवार भी इस दुनिया से दूर था. लगातार परेशानी ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया.

हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार रोजी को अपना लिट्टी-चिकन स्टॉल बंद करना पड़ा. जो पहचान कभी खुशी लेकर आई थी, वही उनके लिए मुश्किल बन गई. रोजी की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है. ये उस सच्चाई को दिखाती है जहां इंटरनेट पर मिली अचानक पहचान आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए परेशानी बन सकती है. हर बार नाम और शोहरत सुकून नहीं देती, कई बार ये भारी बोझ भी बन जाती है.

You Might Be Interested In
Tags: Bihari Russian GirlBihari Russian Girl viral creatorsocial media trollingviral content creator India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
Bihari Russian Girl viral: ‘व्यूज नहीं चाहिए…’, बिहार की रोजी नेहा सिंह ने बंद कर दिया स्टॉल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihari Russian Girl viral: ‘व्यूज नहीं चाहिए…’, बिहार की रोजी नेहा सिंह ने बंद कर दिया स्टॉल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द
Bihari Russian Girl viral: ‘व्यूज नहीं चाहिए…’, बिहार की रोजी नेहा सिंह ने बंद कर दिया स्टॉल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द
Bihari Russian Girl viral: ‘व्यूज नहीं चाहिए…’, बिहार की रोजी नेहा सिंह ने बंद कर दिया स्टॉल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द
Bihari Russian Girl viral: ‘व्यूज नहीं चाहिए…’, बिहार की रोजी नेहा सिंह ने बंद कर दिया स्टॉल, सोशल मीडिया पर छलका दर्द