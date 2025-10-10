सिर्फ 2 बहनों ने खड़ा किया 100 करोड़ का ब्रांड, जानिए कैसे किया ये कमाल

आज के समय में जब हर कोई स्वस्थ और फिट रहने की चाहत रखता है, ऐसे मे स्वास्थय और पोषण के बिजनस में सफल उद्यमियों की कहानियाँ लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं. अनिंदिता और सुहासिनी संपथ दो बहनों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक ऐसा ब्रांड बनाया है, जिसने भारत में हेल्दी स्नैक्स के बाजार में क्रांति ला दी. योगा बार जिसने आज के समय में 100 करोड़ रुपये का ब्रांड बन चुका है, उनकी मेहनत और दोनों के साथ से तो चलिए जानते है दोनों बहनों की सफलता के बारे में.



अनिंदिता और सुहासिनी की शुरुआत की कहानी



बेंगलुरु में रहने वाली दो बहने अनिंदिता और सुहासिनी जिन्होंने अपनी शुरुआत किसी बड़े सपने से नहीं हुई थी. दोनों बहनें हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूक थीं और बाजार में हेल्दी स्नैक्स की कमी को महसूस करती थीं. उस समय, बाजार में उपलब्ध स्नैक्स में या तो स्वाद की कमी थी या फिर पौष्टिकता. इस कमी को भरने के लिए उन्होंने खुद के स्नैक्स बनाने की सोची, जो स्वादिष्ट भी हों और सेहत के लिए भी फायदेमंद.

आखिर कब बना था योगा बार की शुरुआत की.

शुरू में यह एक छोटा प्रोजेक्ट था, जिसमें वे खुद के लिए हेल्दी स्नैक्स बनाती थीं. धीरे-धीरे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाया, जिसमें प्राकृतिक और ऑर्गेनिक सामग्री का उपयोग किया गया. उनके स्नैक्स में चीनी और प्रिजर्वेटिव्स की जगह स्वस्थ विकल्प अपनाए गए.

चुनौतियों का सामना



कोई भी सफल कहानी चुनौतियों से मुक्त नहीं होती. अनिंदिता और सुहासिनी को भी कई बार अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही मार्केट और ग्राहकों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. पर उनकी मेहनत और निरंतर प्रयासों ने उन्हें पीछे नहीं हटने दिया। उन्होंने सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और हेल्थ-फूड स्टोर्स के जरिए अपने ब्रांड को मजबूत किया.

ग्राहकों का विश्वास और ब्रांड की लोकप्रियता

योगा बार का सबसे बड़ा फायदा था कि यह स्वस्थता के साथ-साथ स्वादिष्ट भी था. इस कारण ग्राहकों का इसपर विश्वास और ज्यादा बढ़ा. फिटनेस फ्रिक से लेकर व्यस्त व्यावसायिकों तक, सभी ने योगा बार को पसंद किया। धीरे-धीरे योगा बार ने भारत के कई बड़े शहरों में अपनी पहचान बनाई और अब यह एक नामी हेल्थ फूड ब्रांड बन चुका है.



योगा बार की तरक्की

आज योगा बार 100 करोड़ रुपये में जाना जाता है. अनिंदिता और सुहासिनी ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश बाजारों में भी कदम बढ़ा लिए हैं. वे लगातार नए फ्लेवर्स और हेल्दी प्रोडक्ट्स लाकर ग्राहकों को खुश कर रही हैं. उनका लक्ष्य है कि योगा बार को एक ग्लोबल हेल्थ फूड ब्रांड बनाया जाए.