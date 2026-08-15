असंभव! नीतीश कुमार के फैन हैं पाकिस्तानी पूर्व PM Imran Khan; तारीफ करते-करते नहीं थका ‘खान साहब’ का मुंह

Imran Khan Viral Video: सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं. एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू के दौरान रिकॉर्ड किए गए इस क्लिप में खान कहते हैं कि वो बिहार के बारे में पढ़ रहे थे और उन्होंने राज्य को देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक से बदलकर बेहतर बनाने का श्रेय नितीश कुमार को दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा किए गए सुधार इनाम के बारे में उनकी अपनी सोच से मेल खाते थे. यह वीडियो ऐसे समय में फिर से सामने आया है जब खान कई भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं.

जेल विवाद के बीच वीडियो फिर से सामने आया

वायरल क्लिप में खान नीतीश कुमार की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ऐसे राज्य को बदल दिया जो सबसे निचले पायदान पर था और उसे शीर्ष पर पहुँचाया. खान कहते हैं कि कुमार के कामकाज के बारे में उन्होंने जो पढ़ा, वो प्रोत्साहन और इनाम के बारे में उनके अपने विचारों से मेल खाता था. यह वीडियो ऑनलाइन तब चर्चा में आया है जब खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी कई भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं.

बीमार हैं खान साहब

यह वीडियो ऑनलाइन तब चर्चा में आया है जब खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी कई भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं. PTI ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ जताईं इस बीच, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने पाकिस्तान सरकार पर खान और बुशरा बीबी को कानूनी और संवैधानिक अधिकार न देने का आरोप लगाया है. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि इस जोड़े को रिश्तेदारों और पार्टी सदस्यों से मिलने से रोका गया. PTI ने दावा किया कि खान पिछले चार महीनों से आँखों से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी नज़र पूरी तरह ठीक नहीं हुई है.

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