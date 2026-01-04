Home > वायरल > सोशल मीडिया पर छाया देसी क्रिकेटर, स्विंग देख आकाश चोपड़ा भी दंग, मिचेल स्टार्क से की तुलना..!

Viral Video: इंटरनेट पर क्रिकेट से जुड़े कई तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं. कुछ वीडियो हंसी दिलाते हैं, तो कुछ हैरान कर देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. इस वीडियो में एक छोटे से लड़के की गेंदबाजी ने सबका ध्यान खींच लिया है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 4, 2026 9:58:02 AM IST

Viral Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवा लड़का प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी कर रहा है. खास बात ये है कि उसकी गेंद हवा में बहुत ज्यादा मुड़ रही है. बल्लेबाज उसकी गेंदों को समझ ही नहीं पा रहे. प्लास्टिक की गेंद से इतनी स्विंग आम बात नहीं मानी जाती, इसलिए ये नजारा लोगों को चौंका रहा है.

 आकाश चोपड़ा भी रह गए हैरान

इस वीडियो में पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा की आवाज भी सुनाई देती है. पहली ही गेंद पर वो हैरानी जताते हैं. दूसरी गेंद के बाद वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ऐसी गेंद को खेलना बहुत मुश्किल है. उनकी बातों से साफ लगता है कि लड़के की गेंदबाजी ने उन्हें भी प्रभावित किया है.

आकाश चोपड़ा ने मजाक में इस गेंदबाजी की तुलना ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क से कर दी. उन्होंने कहा कि इतनी स्विंग देखकर बड़े-बड़े गेंदबाज भी सोच में पड़ सकते हैं. उनकी ये टिप्पणी वीडियो को और रोचक बना देती है.

 लोगों की खूब आ रही हैं प्रतिक्रियाएं

जैसे ही वीडियो सामने आया, लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी. किसी ने इसे जबरदस्त प्रतिभा बताया, तो किसी ने मजाक में लिखा कि इतनी स्विंग तो सपनों में भी नहीं दिखती. कई लोगों का कहना है कि प्लास्टिक की गेंद को काबू में रखना आसान नहीं होता और ऐसे में ये प्रदर्शन वाकई सराहनीय है.

इस वीडियो की खासियत सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्कि सादगी भी है. बिना किसी बड़े मैदान या सुविधाओं के, एक बच्चे की मेहनत और हुनर लोगों के सामने आ गया है. यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

