Meghalaya Viral Video: मेघालय की सड़कों पर भारतीय ने फेका कचरा,भड़क उठा विदेशी, वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों ने सड़क पर कचरा फेका है और जिसे देख विदेशी पर्यटक ने कछ ऐसा किया है, देखिए आगे वीडियो में क्या हुआ-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 9, 2026 10:53:52 AM IST

Viral Video: भारत में साफ-सफाई को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. ये वीडियो मेघालय के मावलीनॉन्ग गांव का है, जिसे एशिया के सबसे साफ गांवों में गिना जाता है. वीडियो में एक विदेशी पर्यटक एक व्यक्ति को सड़क पर प्लास्टिक फेंकते हुए रोकता है और उसे उसकी गलती समझाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार से प्लास्टिक की बोतलें बाहर फेंकी जाती हैं. विदेशी पर्यटक इस पर नाराज होता है और कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है. वो कार का नंबर भी दिखाता है. जब गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने वीडियो बनाने से मना किया और अनुमति की बात कही, तो पर्यटक ने साफ कहा कि वो मेघालय में रहता है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता को बचाना चाहता है.

स्थानीय व्यक्ति ने भी दिया साथ

कुछ देर बाद एक स्थानीय व्यक्ति बीच में आया. उसने कार चालक से कहा कि जो कचरा फेंका गया है, उसे उठाकर पास के डस्टबिन में डालें. इसके बाद कार में बैठे लोगों ने अपनी गलती मानी और कचरा साफ किया. विदेशी पर्यटक ने इस स्थानीय व्यक्ति का धन्यवाद भी किया और कहा कि मावलीनॉन्ग को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है.

लोगों की प्रतिक्रिया

ये वीडियो लाखों लोगों ने देखा और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. कई लोगों ने विदेशी पर्यटक की तारीफ की कि उसने सही बात के लिए आवाज उठाई. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें अपने देश और अपने घर को साफ रखने के लिए किसी बाहर वाले की सीख का इंतजार नहीं करना चाहिए.

इस घटना से ये साफ होता है कि साफ-सफाई केवल नियमों से नहीं, सोच से आती है. अगर आसपास डस्टबिन न हो, तो कचरा अपने पास रखना चाहिए. प्रकृति और सार्वजनिक जगहें हमारी साझा जिम्मेदारी हैं. मावलीनॉन्ग जैसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि अगर चाहें, तो हम अपने आसपास को साफ और सुंदर रख सकते हैं.

