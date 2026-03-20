Home > वायरल > Train Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अचानक डांस! फिरंगी ने बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Train Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अचानक डांस! फिरंगी ने बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Train Viral Video: मुंबई की लोकल ट्रेन में एक आम सा सफ़र, एक विदेशी यात्री की वजह से खुशी और मस्ती के एक यादगार पल में बदल गया. उस यात्री ने सफ़र के दौरान साथी यात्रियों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया. इस मज़ेदार डांस का वीडियो ऑनलाइन खूब शेयर किया जा रहा है.

By: Heena Khan | Published: March 20, 2026 1:22:56 PM IST

Foreign Traveller dancing In Local Train 1
Foreign Traveller dancing In Local Train 1


Train Viral Video: मुंबई की लोकल ट्रेन में एक आम सा सफ़र, एक विदेशी यात्री की वजह से खुशी और मस्ती के एक यादगार पल में बदल गया. उस यात्री ने सफ़र के दौरान साथी यात्रियों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया. इस मज़ेदार डांस का वीडियो ऑनलाइन खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसकी सहज और जोश भरी ऊर्जा की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप भी इसे बार-बार देखना चाहेंगे. 

You Might Be Interested In

ट्रेन के अंदर अचानक डांस

एड, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और फ़िलहाल भारत में रह रहे हैं, उन्होंने यह वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इंस्टाग्राम पर उन्हें लोग “क्या आप मुझे अपना पसंदीदा डांस स्टेप सिखा सकते हैं?” वाले लड़के के तौर पर जानते हैं. एड की पहचान अजनबियों के पास जाकर उन्हें डांस के लिए बुलाने वाले इंसान के तौर पर है. उनकी यह नई बातचीत मुंबई की एक खचाखच भरी लोकल ट्रेन के डिब्बे के अंदर हुई. वीडियो में, वो चलती ट्रेन के गलियारे में खड़े हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसमें बॉलीवुड गाना “साडी गली” बजना शुरू हो जाता है. अकेले डांस करने के बजाय, वह पास बैठे यात्रियों के पास जाते हैं और बड़े ही चुलबुले अंदाज़ में डांस के कुछ स्टेप्स करते हैं, ताकि वे यात्री भी इस मज़ेदार पल का हिस्सा बन सकें.

Kal ka Rashifal 20 March 2026: इन राशियों के लिए खुलेंगे किस्मत के बंद दरवाजे, पूरे होंगे सभी काम; किन्हें होगा व्यापार में नुकसान

वीडियो हुआ वायरल 

शुरुआत में, कई यात्री अपनी रोज़ाना की यात्रा के दौरान अचानक सामने आए इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाते हैं. कुछ लोग चुपचाप देखते रहते हैं, तो कुछ अजीब सी मुस्कान के साथ देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वे इसमें शामिल हों या नहीं. लेकिन, जल्द ही माहौल बदल जाता है, जब एड यात्रियों को अपने साथ शामिल होने और अपने डांस मूव्स दिखाने का इशारा करते हैं. इस दोस्ताना न्योते से उनकी हिचकिचाहट तुरंत दूर हो जाती है. कुछ ही पलों में, यात्री अपनी सीटों से उठकर उनके साथ डांस करने लगते हैं, जबकि दूसरे लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठे हुए ही तालियाँ बजाते हैं, हँसते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं.

Aaj Ka Mausam: घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर! Delhi-NCR से Bihar तक खराब मौसम का रेड सिग्नल

You Might Be Interested In
Tags: railwaytrain viral videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नवरात्र व्रत में ये पेय पदार्थ रखेंगे तरोताजा और ऊर्जावान

March 20, 2026

बुरी नजर से लेकर धन तक, हर परेशानी का उपाय...

March 19, 2026

किस शहर को कहा जाता है भारत का सैन फ्रांसिस्को?

March 19, 2026

कभी आशिक तो कभी खलनायक! हर बार नए अंदाज़ में...

March 19, 2026

इन लोगों को नहीं करना चाहिए तरबूज का सेवन

March 19, 2026

ईद पर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती

March 18, 2026
Train Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अचानक डांस! फिरंगी ने बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Train Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अचानक डांस! फिरंगी ने बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
Train Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अचानक डांस! फिरंगी ने बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
Train Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अचानक डांस! फिरंगी ने बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
Train Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अचानक डांस! फिरंगी ने बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल