Train Viral Video: खचाखच भरी ट्रेन के अंदर अचानक डांस! फिरंगी ने बॉलीवुड गाने पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

Train Viral Video: मुंबई की लोकल ट्रेन में एक आम सा सफ़र, एक विदेशी यात्री की वजह से खुशी और मस्ती के एक यादगार पल में बदल गया. उस यात्री ने सफ़र के दौरान साथी यात्रियों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया. इस मज़ेदार डांस का वीडियो ऑनलाइन खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसकी सहज और जोश भरी ऊर्जा की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप भी इसे बार-बार देखना चाहेंगे.

ट्रेन के अंदर अचानक डांस

एड, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं और फ़िलहाल भारत में रह रहे हैं, उन्होंने यह वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इंस्टाग्राम पर उन्हें लोग “क्या आप मुझे अपना पसंदीदा डांस स्टेप सिखा सकते हैं?” वाले लड़के के तौर पर जानते हैं. एड की पहचान अजनबियों के पास जाकर उन्हें डांस के लिए बुलाने वाले इंसान के तौर पर है. उनकी यह नई बातचीत मुंबई की एक खचाखच भरी लोकल ट्रेन के डिब्बे के अंदर हुई. वीडियो में, वो चलती ट्रेन के गलियारे में खड़े हैं और उनके हाथ में एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसमें बॉलीवुड गाना “साडी गली” बजना शुरू हो जाता है. अकेले डांस करने के बजाय, वह पास बैठे यात्रियों के पास जाते हैं और बड़े ही चुलबुले अंदाज़ में डांस के कुछ स्टेप्स करते हैं, ताकि वे यात्री भी इस मज़ेदार पल का हिस्सा बन सकें.

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वीडियो हुआ वायरल

शुरुआत में, कई यात्री अपनी रोज़ाना की यात्रा के दौरान अचानक सामने आए इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाते हैं. कुछ लोग चुपचाप देखते रहते हैं, तो कुछ अजीब सी मुस्कान के साथ देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वे इसमें शामिल हों या नहीं. लेकिन, जल्द ही माहौल बदल जाता है, जब एड यात्रियों को अपने साथ शामिल होने और अपने डांस मूव्स दिखाने का इशारा करते हैं. इस दोस्ताना न्योते से उनकी हिचकिचाहट तुरंत दूर हो जाती है. कुछ ही पलों में, यात्री अपनी सीटों से उठकर उनके साथ डांस करने लगते हैं, जबकि दूसरे लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठे हुए ही तालियाँ बजाते हैं, हँसते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं.

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