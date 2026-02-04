Home > वायरल > Food Delivery Graveyard Video: ‘कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ’, डिलीवरी एजेंट को बुलाया कब्रों के बीच; Video देख कांप उठेंगे आप

Food Delivery Graveyard Video: ‘कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ’, डिलीवरी एजेंट को बुलाया कब्रों के बीच; Video देख कांप उठेंगे आप

Food Delivery Graveyard Video: एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें एक डिलीवरी एजेंट को देर रात कब्रिस्तान के अंदर खाना डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा है.

By: Heena Khan | Published: February 4, 2026 1:28:49 PM IST

viral video
viral video


Food Delivery Graveyard Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिन्हे देखने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें एक डिलीवरी एजेंट को देर रात कब्रिस्तान के अंदर खाना डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा है. वीडियो की शुरुआत में डिलीवरी एजेंट फ़ोन पर कस्टमर से कहता है कि वो लोकेशन पर पहुंच गया है. वो शांति से जवाब देती है, “ठीक है, बस सीधे आगे बढ़ो… किनारे पर एक कुत्ता बैठा है; उसकी चिंता मत करो.” एजेंट कुछ कदम चलता है, आगे देखता है, फिर अचानक रुक जाता है. फिर वो कहता है, “कब्रिस्तान?! मैडम, वहाँ बिल्कुल अंधेरा है… मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ.” बिना रुके, महिला जवाब देती है, “हाँ, बस गेट के अंदर आओ और डिलीवरी दे दो.”

You Might Be Interested In

डिलीवरी एजेंट को हुई घबराहट 

हालांकि, डिलीवरी एजेंट ने घबराहट और डर का हवाला देते हुए अंदर जाने से साफ इंकार कर दिया. डिलीवरी एजेंट अपनी बात पर अड़ा रहा, उसने महिला से कहा कि उसे गेट पर ही खाना लेना होगा या वह ऑर्डर कैंसिल कर देगा. बातचीत तब अजीब मोड़ लेती है जब महिला दावा करती है कि वह कब्रिस्तान में “दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है”. एजेंट हैरान रह जाता है, उससे पूछता है, “क्या लोग सच में कब्रिस्तान में खाना ऑर्डर करते हैं?”

अजीब सी बातें करने लगी महिला 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद फिर महिला ने डिलीवरी एजेंट पर भूतों से डरने का आरोप लगाया. बिना घबराए, उसने जवाब दिया कि यह डर की बात नहीं है, बल्कि रात में कब्रिस्तान में घुसने की अनुचितता और सुरक्षा जोखिमों की बात है. उसने उससे ऑर्डर कैंसिल करने का अनुरोध दोहराया, यह साफ़ करते हुए कि वह आगे नहीं बढ़ेगा.

Parliament Budget Session 2026 Day 6 Live: संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम मोदी, अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर भी रख सकते हैं बात

You Might Be Interested In
Tags: delivery boygraveyard videohorror videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये धांसू सीरीज, भूलकर भी न...

February 4, 2026

ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें...

February 3, 2026

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

February 3, 2026

बेबी गर्ल के कुछ ऐसे नाम जो ‘ग्लोबल’ लेकिन पूरी...

February 3, 2026

अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां...

February 2, 2026

शमिता शेट्टी का फिटनेस मंत्रा

February 2, 2026
Food Delivery Graveyard Video: ‘कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ’, डिलीवरी एजेंट को बुलाया कब्रों के बीच; Video देख कांप उठेंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Food Delivery Graveyard Video: ‘कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ’, डिलीवरी एजेंट को बुलाया कब्रों के बीच; Video देख कांप उठेंगे आप
Food Delivery Graveyard Video: ‘कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ’, डिलीवरी एजेंट को बुलाया कब्रों के बीच; Video देख कांप उठेंगे आप
Food Delivery Graveyard Video: ‘कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ’, डिलीवरी एजेंट को बुलाया कब्रों के बीच; Video देख कांप उठेंगे आप
Food Delivery Graveyard Video: ‘कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ’, डिलीवरी एजेंट को बुलाया कब्रों के बीच; Video देख कांप उठेंगे आप