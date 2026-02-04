Food Delivery Graveyard Video: ‘कब्रिस्तान के अंदर आ जाओ’, डिलीवरी एजेंट को बुलाया कब्रों के बीच; Video देख कांप उठेंगे आप

Food Delivery Graveyard Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिन्हे देखने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें एक डिलीवरी एजेंट को देर रात कब्रिस्तान के अंदर खाना डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा है. वीडियो की शुरुआत में डिलीवरी एजेंट फ़ोन पर कस्टमर से कहता है कि वो लोकेशन पर पहुंच गया है. वो शांति से जवाब देती है, “ठीक है, बस सीधे आगे बढ़ो… किनारे पर एक कुत्ता बैठा है; उसकी चिंता मत करो.” एजेंट कुछ कदम चलता है, आगे देखता है, फिर अचानक रुक जाता है. फिर वो कहता है, “कब्रिस्तान?! मैडम, वहाँ बिल्कुल अंधेरा है… मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ.” बिना रुके, महिला जवाब देती है, “हाँ, बस गेट के अंदर आओ और डिलीवरी दे दो.”

डिलीवरी एजेंट को हुई घबराहट

हालांकि, डिलीवरी एजेंट ने घबराहट और डर का हवाला देते हुए अंदर जाने से साफ इंकार कर दिया. डिलीवरी एजेंट अपनी बात पर अड़ा रहा, उसने महिला से कहा कि उसे गेट पर ही खाना लेना होगा या वह ऑर्डर कैंसिल कर देगा. बातचीत तब अजीब मोड़ लेती है जब महिला दावा करती है कि वह कब्रिस्तान में “दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है”. एजेंट हैरान रह जाता है, उससे पूछता है, “क्या लोग सच में कब्रिस्तान में खाना ऑर्डर करते हैं?”

अजीब सी बातें करने लगी महिला

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद फिर महिला ने डिलीवरी एजेंट पर भूतों से डरने का आरोप लगाया. बिना घबराए, उसने जवाब दिया कि यह डर की बात नहीं है, बल्कि रात में कब्रिस्तान में घुसने की अनुचितता और सुरक्षा जोखिमों की बात है. उसने उससे ऑर्डर कैंसिल करने का अनुरोध दोहराया, यह साफ़ करते हुए कि वह आगे नहीं बढ़ेगा.

