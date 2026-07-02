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दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रपोजल, फायरफाइटर ने रेस्क्यू कर किया इजहार-ए-मोहब्बत; देख हॉलीवुड वाले भी दंग

Firefighter Proposal: इस अनोखे सरप्राइज पर ऑडियंस ने तालियां बजाईं, जबकि गर्लफ्रेंड कुछ देर के लिए हैरान रह गई. अब प्रपोजल की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल होने के बाद लोग प्यार भरे कमेंट्स शेयर कर रहे हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: July 2, 2026 5:59:43 PM IST

दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रपोजल
दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रपोजल


Firefighter Proposal: आजकल लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है? ऐसा ही एक दिल को छू लेने वाला प्रपोज़ल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक फायरफाइटर ने अपनी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू मिशन के बहाने बुलाया और फिर सबके सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज़ किया.

ऑडियंस ने बजाईं तालियां

इस अनोखे सरप्राइज पर ऑडियंस ने तालियां बजाईं, जबकि गर्लफ्रेंड कुछ देर के लिए हैरान रह गई. अब प्रपोजल की तस्वीरें ऑनलाइन वायरल होने के बाद लोग प्यार भरे कमेंट्स शेयर कर रहे हैं.

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फैमिली डे प्रोग्राम के दौरान हुई घटना

यह घटना न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के फैमिली डे प्रोग्राम के दौरान हुई. इस दौरान, ट्रेनिंग ले रहे फायरफाइटर जेसन राल्फ ने अपनी गर्लफ्रेंड डासिया मूर के लिए एक ऐसा सरप्राइज़ प्लान किया, जिसे वह ज़िंदगी भर याद रखेगी. डासिया मूर को बताया गया कि वह एक डेमोंस्ट्रेशन का हिस्सा बनेंगी.

इसके बाद डासिया को ट्रेनिंग बिल्डिंग की खिड़की पर बैठा दिया गया जहां एक नकली फायरफाइटिंग डेमोंस्ट्रेशन होना था. इसी बीच, फायरफाइटर जेसन राल्फ रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरे और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाया.

बाद में हुआ असली सरप्राइज

लेकिन असली सरप्राइज तो बाद में हुआ. जैसे ही रेस्क्यू पूरा हुआ, जेसन राल्फ अचानक घुटनों के बल बैठ गया, अपनी जेब से अंगूठी निकाली और डासिया को प्रपोज़ किया. उसका साथी फायरफाइटर उसके पीछे खड़ा था, उसके हाथ में एक बोर्ड था जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था “मुझसे शादी करो.” यह देखकर डासिया इमोशनल हो गई और मुस्कुराते हुए “हाँ” कह दिया. इस खूबसूरत पल की फोटो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, और लोग इस पर प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं.

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स जोश में आकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “कौन कहता है कि ट्रेनिंग ले रहे फायरफाइटर्स थोड़ी मस्ती नहीं कर सकते?” दूसरे ने लिखा, “बहुत प्यारा पल. आप दोनों को शुभकामनाएं.”

एक और यूज़र ने कमेंट किया, “वाह… मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत प्रपोज़ल शायद ही कभी देखा हो.” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “प्यार की चिंगारी जल गई है… आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई.” एक और यूज़र ने कहा कि यह सच में दिल जीतने वाला प्रपोज़ल था..

Tags: viral video
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