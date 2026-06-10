FIFA World Cup 2026: नोरा फतेही ने ‘सीर सीर’ गाने से इंटरनेट पर मचाया तहलका, गोलपोस्ट के आगे किया शानदार डांस

फीफा वर्ल्डकप 2026 शुरू से होने से पहले नोरा फतेही पर फिल्माया गया गाना ‘सीर सीर’ (Siir Siir) रिलीज हुआ है. इस सॉन्ग को बीते दिन यानी 09 जून को रिलीज किया गया है. नोरा फतेही गोलपोस्ट के सामने शानदार डांस मूव्स करती दिख रही हैं. इसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. इसे FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल म्यूजिक प्रोजेक्ट के रूप में रिलीज किया गया है.

5 मिलियन के करीब व्यूज

नोरा फतेही के इस गाने को रिलीज के 17 घंटों में ही 4.7 मिलियन लोग देख चुके हैं. और 199K यूजर्स लाइक कर चुके हैं. Siir Siir गाने को फीफी वर्ल्डकपर टूर्नामेंट के आधिकारिक गाने के रूप में प्रयोग किया गया है.

क्या है गाने का मतलब?

आपको बता दें कि ‘सीर सीर’ (siir siir) का टर्किश मतलब कविता होता है. इसे सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर से प्यार मिल रहा है. यह गाना यूनिटी, कल्चर को दर्शा रहा है. म्यूज़िक एल्बम को म्यूजिक प्रोड्यूसर संजॉय और फ्रेंच सिंगर वेजेड्रीम के साथ बनाया गया है

नोरा फतेही की कर रहे तारीफ

नोरा फतेही के डांस मूव्स और एनर्जी की यूजर्स तारीफ कर रहे हैं. एक नेटिंजस ने कमेंट सेक्शन में लिखा, SIIR SIIR सबसे अच्छा फीफा गाना है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, एक्ट्रेस नोरा का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. इसके अलावा अन्य लोगों ने बताया कि इस गाने और नोरा फतेही ने उनका दिल जीत लिया.

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