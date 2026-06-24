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सूर्यकुमार यादव का वाला काम! इंग्लैंड के खिलाड़ी ने क्यों घाना के फुटबॉल प्लेयर को किया इग्नोर, कौन सी लड़की बनी वजह?

FIFA Word Cup 2026: बोस्टन में वर्ल्ड कप मैच से पहले इंग्लैंड के डिफेंडर जेड स्पेंस ने घाना के मिडफील्डर थॉमस पार्टी से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया.

By: JP Yadav | Last Updated: June 24, 2026 11:24:45 AM IST

FIFA Word Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाड़ी ने क्यों घाना के फुटबॉल प्लेयर को इग्नोर, नहीं मिलाया हाथ; कौन सी लड़की बनी वजह?
FIFA Word Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाड़ी ने क्यों घाना के फुटबॉल प्लेयर को इग्नोर, नहीं मिलाया हाथ; कौन सी लड़की बनी वजह?


 FIFA Word Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में  इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी ने थॉमस पार्टी से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया, , जबकि अन्य खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया. घाना के साथ वर्ल्ड कप मैच से पहले दु्ष्कर्म के आरोपी खिलाड़ी के साथ हुई इस घटना से कैमरे हटते ही फैन्स बुरी तरह से भड़क गए. अब यह वीडियो तेजी  से वायरल हो रहा है और लोग पक्ष-विपक्ष में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आर्सेनल के पूर्व मिडफील्डर पार्टी ने टोरंटो में अपने देश का पहला मैच नहीं खेला था, क्योंकि उन्हें कनाडा में प्रवेश के लिए वीज़ा नहीं मिला था, लेकिन इस मैच में उन्होंने शुरुआत की. अगले साल (2027) साउथवार्क क्राउन कोर्ट में उन पर लगे आरोपों की सुनवाई होनी है.   इससे पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव भी ऐसा ही काम कर चुके हैं जब पुलवामा हमले के बाद उन्होंने बतौर कप्तान पाकिस्तान के कप्तान और खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. 

गौरतलब है कि वर्ल्ड कप मैचों से पहले विरोधी टीमों के खिलाड़ियों का हाथ मिलाना आम बात है. यह खेल भावना को भी दिखाता है. इस व्यवहार को लेकर काफी बहस के बीच इंग्लैंड के खिलाड़ी मुश्किल स्थिति में हैं. घाना के साथ मैच से पहले इंग्लैंड के ज़्यादातर खिलाड़ियों ने थॉमस पार्टी से हाथ मिलाया, लेकिन जेड स्पेंस ने मैच से पहले की औपचारिकता के दौरान आर्सेनल के पूर्व मिडफील्डर का अभिवादन करने से इन्कार कर दिया. 

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डेली मेल स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थ्री लायंस’ कैंप में इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि मैच से पहले आर्सेनल के पूर्व खिलाड़ी से हाथ मिलाया जाए या नहीं? अधिकारियों ने पूरी तरह से फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा. रोचक यह है कि फीफा के कंट्रोल वाले कैमरा क्रू इस पल को कैद नहीं कर पाए, लेकिन थॉमस ट्यूशेल की टीम के ज़्यादातर खिलाड़ियों ने 33 वर्षीय पार्टी से हाथ मिलाया या फिस्ट बंप किया (पार्टी रेप के सात और यौन उत्पीड़न के एक आरोप से इन्कार करते हैं). अपवाद थे टोटेनहम के स्पेंस, जो इंग्लैंड के लिए खेलने वाले पहले मुस्लिम खिलाड़ी हैं. 

कनाडा के  अधिकारियों ने नहीं मानी अपील

यहां पर बता दें कि थॉमस पार्टी मंगलवार शाम बोस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ़ 2026 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेल रहे थे. इससे पहले कनाडा के अधिकारियों ने पार्टी (Partey) को एंट्री न देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील ठुकरा दी थी. सुनवाई के दौरान पता चला कि वीज़ा के लिए आवेदन करते समय उन आरोपों की जानकारी नहीं दी गई थी. बोस्टन स्टेडियम में जब बड़ी स्क्रीन पर घाना की टीम में पार्टी का नाम दिखाया गया, तो ज़्यादातर इंग्लैंड का समर्थन करने वाली भीड़ ने ज़ोरदार हूटिंग की.

समर्थकों ने बढ़ाया था उत्साह

इसके बावजूद घाना के समर्थकों के कुछ समूहों ने – जिनमें से कुछ ने उनकी जर्सी पहनी थी जिस पर उनका नाम और नंबर 5 लिखा था – किसी भी दूसरे खिलाड़ी की तुलना में उनके लिए ज़्यादा ज़ोर से चीयर किया. कुछ समर्थक तो घर पर बने प्लेकार्ड भी लाए थे जिन पर उनके समर्थन का ज़िक्र था.

वॉर्मअप मैच के दौरान नहीं हुई कोई बातचीत

वार्म-अप के दौरान दोनों टीमों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रगान के बाद जब हाथ मिलाने का समय आया, तो आमना-सामना होना तय था. हालांकि कैमरे पार्टी पर फ़ोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन दूर से ऐसा लगा जैसे 25 साल के स्पेंस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया हो. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो से भी इस बात की पुष्टि होती दिखी, जिसमें स्पेंस के पास से गुज़रने के बाद पार्टी ने मुड़कर उन्हें एक बार देखा था. 

Tags: Viral News
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