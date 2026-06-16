लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IPS, चाय की दुकान पर 40 रुपये को लेकर कर रहा था झगड़ा, खुली पोल

Lucknow Fake IPS Officer Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. वो खुद को फर्जी IPS अधिकारी बताकर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था. वो उन्हें सैल्यूट मारने के लिए कह रहा था. बता दें कि सोमवार शाम को लखनऊ के गोल मार्केट चौराहे पर पुलिस चेकिंग चल रही थी. इली दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्थानीय दुकानदारों से झगड़ा कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तो आरोपी उन्हें देखकर भड़क गया. उसने खुद को नोएडा का IPS अधिकारी बताया और पुलिस वालों से कहा कि वो उसे सैल्यूट करें. शुरुआत में पुलिस को थोड़ा यकीन हुआ लेकिन उसके हाव-भाव और बातचीत करने के तरीके से उन्हें शक हो गया. पुलिस टीम ने उसे आईडी कार्ड दिखाने को कहा, तो वो गुस्से से तमतमाने लगा. वो आईडी कार्ड दिखाने के बजाय पुलिसवालों से ही उनका नाम और पता पूछने लगा और उन्हें सस्पेंड कराने की बात कहने लगा. इस पर पुलिस का शक गहराने लगा और उन्होंने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. जब आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसने पूरी कहानी बताई.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 40 रुपए के चक्कर में फर्जी IPS मिथिलेश शुक्ला पकड़े गए। चाय वाले की दुकान पैसों को लेकर झगड़ा कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं नोएडा में IPS हूं। झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची और सारी सच्चाई खुल गई। pic.twitter.com/Lr2SNP0wAg — Sachin Gupta (@Sachingupta) June 16, 2026

क्या है आरोपी की पहचान?

इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान 40 वर्षीय मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई है. वो लखनऊ के मड़िगांव का रहने वाला है. वो खुद को नोएडा में तैनात IPS अधिकारी बताकर रौब जमाता था. अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अब तक उसने कितने लोगों से ठगी की है.

40 रुपये के लिए खुला राज

बता दें कि ये मामला तब चर्चा में आया, जब आरोपी मिथिलेश ने रुपये का बन खाया. इसके बाद वो खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर दुकानदार पर रौब झाड़ रहा था और उसे पैसे नहीं दे रहा था. इस बात से गुस्से में आए दुकानदार ने पुलिस चौकी में फोन कर मामले की जानकारी दी.