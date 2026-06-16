Home > वायरल > लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IPS, चाय की दुकान पर 40 रुपये को लेकर कर रहा था झगड़ा, खुली पोल

लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IPS, चाय की दुकान पर 40 रुपये को लेकर कर रहा था झगड़ा, खुली पोल

लखनऊ से एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी खुद को नोएडा का आईपीएस बताता था. वो असली पुलिसकर्मियों पर सैल्यूट करने का दबाव बना रहा था और उन्हें धमकी दे रहा था.

By: Deepika Pandey | Published: June 16, 2026 5:47:37 PM IST

लखनऊ से पकड़ा गया फर्जी आईपीएस अधिकारी
लखनऊ से पकड़ा गया फर्जी आईपीएस अधिकारी


Lucknow Fake IPS Officer Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. वो खुद को फर्जी IPS अधिकारी बताकर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था. वो उन्हें सैल्यूट मारने के लिए कह रहा था. बता दें कि सोमवार शाम को लखनऊ के गोल मार्केट चौराहे पर पुलिस चेकिंग चल रही थी. इली दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्थानीय दुकानदारों से झगड़ा कर रहा है. 

क्या है पूरा मामला?

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तो आरोपी उन्हें देखकर भड़क गया. उसने खुद को नोएडा का IPS अधिकारी बताया और पुलिस वालों से कहा कि वो उसे सैल्यूट करें. शुरुआत में पुलिस को थोड़ा यकीन हुआ लेकिन उसके हाव-भाव और बातचीत करने के तरीके से उन्हें शक हो गया. पुलिस टीम ने उसे आईडी कार्ड दिखाने को कहा, तो वो गुस्से से तमतमाने लगा. वो आईडी कार्ड दिखाने के बजाय पुलिसवालों से ही उनका नाम और पता पूछने लगा और उन्हें सस्पेंड कराने की बात कहने लगा. इस पर पुलिस का शक गहराने लगा और उन्होंने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया. जब आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसने पूरी कहानी बताई.

You Might Be Interested In

क्या है आरोपी की पहचान?

इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान 40 वर्षीय मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई है. वो लखनऊ के मड़िगांव का रहने वाला है. वो खुद को नोएडा में तैनात IPS अधिकारी बताकर रौब जमाता था. अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अब तक उसने कितने लोगों से ठगी की है. 

40  रुपये के लिए खुला राज

बता दें कि ये मामला तब चर्चा में आया, जब आरोपी मिथिलेश ने रुपये का बन खाया. इसके बाद वो खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर दुकानदार पर रौब झाड़ रहा था और उसे पैसे नहीं दे रहा था. इस बात से गुस्से में आए दुकानदार ने पुलिस चौकी में फोन कर मामले की जानकारी दी.

Tags: Fake IPSLucknow Viral Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं ईशा रिखी? बादशाह से की शादी

June 16, 2026

कौन हैं धरना दुर्गा? इन्फ्लुएंसर से बनीं एक्ट्रेस

June 16, 2026

प्रेग्नेंसी में कौन से फल खा सकते हैं?

June 15, 2026

ज्यादा मिर्च खाने के नुकसान

June 15, 2026

टाइगर प्रिंट ड्रेस में दिशा पटानी का किलर लुक वायरल

June 15, 2026

दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय...

June 15, 2026
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IPS, चाय की दुकान पर 40 रुपये को लेकर कर रहा था झगड़ा, खुली पोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IPS, चाय की दुकान पर 40 रुपये को लेकर कर रहा था झगड़ा, खुली पोल
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IPS, चाय की दुकान पर 40 रुपये को लेकर कर रहा था झगड़ा, खुली पोल
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IPS, चाय की दुकान पर 40 रुपये को लेकर कर रहा था झगड़ा, खुली पोल
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IPS, चाय की दुकान पर 40 रुपये को लेकर कर रहा था झगड़ा, खुली पोल