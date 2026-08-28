Fact Check: 5:40 मिनट के टीचर-स्टूडेंट वीडियो लीक वायरल क्लिप का सच क्या है? सामने आया चौंकाने वाला कनेक्शन

Teacher Student Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया और WhatsApp ग्रुप्स में इन दिनों एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. इसे कुछ पोस्ट्स में टीचर-स्टूडेंट वीडियो लीक बताकर सनसनीखेज तरीके से पेश किया जा रहा है. 5 मिनट 40 सेकंड के वीडियो के साथ किए जा रहे दावे के मुताबिक, इसमें एक शिक्षक और छात्र के बीच निजी मुलाकात दिखाई देती है.

हालांकि, उपलब्ध संकेतों की पड़ताल करने पर इस दावे पर सवाल खड़े होते हैं. अब तक ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण सामने नहीं आया है, जिसमें यह साबित हो सके कि वीडिया किसी स्कूल या क्लासरूम में रिकॉर्ड किया गया था या इसमें वास्तविक शिक्षक और छात्र शामिल हैं.

क्या है वायरल वीडियो का दावा?

वायरल क्लिप को अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है. कई पोस्ट्स में इसे हाल में सामने आया कथित आपत्तिजनका वीडिया बताया गया है. WhatsApp पर फॉरवर्ड होने के कारण वीडियो तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है और बिना पुष्टि के इसके बारे में तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं. लेकिन केवल किसी वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन उसके स्त्रोत या वास्तविकता का प्रमाण नहीं होता.

वीडियो में दिखा अहम संकेत

क्लिप को ध्यान से देखने पर इसमें एक वेबसाइट का वॉटरमार्क नजर आता है. उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक, यह डोमेन मनोरंजन सामग्री से जुड़े प्लेटफॉर्म से संबंधित है. यही संकेत वायरल दावे को संदिग्ध बनाता है. यानी जिस फुटेज को सोशल मीडिया पर वास्तविक शिक्षक और छात्र से जुड़ी घटना बताकर शेयर किया जा रहा है. उसके किसी पहले से मौजूद ऑनलाइन प्रोडक्शन का हिस्सा होने की संभावना नजर आती है.

पुराने फुटेज को नई कहानी के साथ किया जा सकता है वायरल

इंटरनेट पर पहले से मौजूद वीडियो को नए कैप्शन और अलग संदर्भ के साथ दोबारा शेयर करना कोई नई बात नहीं है. कई बार किसी वीडियो के मूल स्त्रोत और संदर्भ को हटा दिया जाता है. और उसके साथ ऐसी कहानी जोड़ दी जाती है, जिससे यूजर्स को लगता है कि कोई नई घटना सामने आई है. इस मामले में भी फिलहाल ऐसा कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिला है, जो इसे हाल में रिकॉर्ड हुई शिक्षक छात्र घटना या किसी वास्तविक निजी रिकॉर्डिंग के तौर पर स्थापित करे.

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