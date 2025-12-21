Fact Check: करा ली बेइज्जती! पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच को मिली बकरी और 2 बोतल; आखिर क्या है वायरल वीडियो का सच?

Fact Check Viral Video: पिछले कई सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा हाल चल रहा है. इसी कारण आए दिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किसी न किसी कारण ट्रोल होती रहती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एक क्रिकेटर को मैन ऑफ द मैच बनने पर तोहफे में बकरा और दो तेल की बोतलें दी गई है. यह वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है.

आखिर क्या है वायरल वीडियो का सच ?

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जर्सी पहने हुए एक क्रिकेटर नजर आ रहा है. जो ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड लेने के लिए मंच पर पहुंचा हुआ है. उसे तोहफे में एक बकरा और दो तेल की बोतलें दी जाती है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि पाकिस्तान में ‘मैन ऑफ द मैच’ बनने पर यही रिवॉर्ड मिलता है. हालांकि जब इस वीडियो की पड़ताल की गई, तो यह पूरी तरह से फेक निकला. एबीपी लाइव और अन्य मीडिया की जांच टीन ने भी इस वीडियो को फेक बताया है. यह वीडियो AI (Artificial Intelligence) की मदद से बनाया गया है. बता दें कि पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाडियों ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बनने पर ट्रॉफी के साथ नकद पुरुष्कार दिया जाता है.

If you win Player of the Match in Pakistan, you get a goat and two bottles of oil as a prize.😂 pic.twitter.com/TsAvTEN1JZ — Aditya (@Warlock_Aditya) December 20, 2025







AI का गलत इस्तेमाल

AI के कारण इन दिनों सोशल मीडिया पर हर रोज हजारों फेक वीडियो वायरल होते रहते हैं. साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों कमजोर हालत को देखते हुए सोशल मीडिया पर इस तरह के झूठे वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन वीडियो में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं होती है. सोशल मीडिया पर आई किसी भी खबर पर बिना जांच के भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. AI तकनीक का इस्तेमाल करके वीडियो बनाना इन दिनों काफी आसान हो गया है. यह वीडियो मनोरंजन और ट्रोलिंग के उद्देश्य से बनाया गया है.