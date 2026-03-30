Fact Check: क्या सच में Kash Patel ने ‘Sun Sahiba Sun’ पर किया डांस? जानें पूरा सच

Kash Patel Viral Video Fact Check: अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल (Kash Patel) का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें काश पटेल एक बॉलीवुड गाने पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जा रहा है. यह वीडियो कथित ईमेल हैक को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है. यह क्लिप ठीक उसी समय सामने आई जब खबरें आईं कि एक हैकिंग ग्रुप ने काश पटेल के पर्सनल ईमेल अकाउंट को निशाना बनाया है, जिससे लोगों को लगा कि यह वीडियो असली है.

प्राइवेट ईमेल को हैकर्स ने किया हैक

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ‘Handala Hack’ नाम के एक ग्रुप ने काश पटेल के प्राइवेट ईमेल हैक करने की ज़िम्मेदारी ली. यह ग्रुप, जिसका कथित तौर पर ईरान से संबंध है, ने कहा कि उसने बड़ी मात्रा में पर्सनल डेटा हासिल किया है और उसे जारी कर दिया है. दावों के मुताबिक, इस डेटा में 2010 से 2019 के बीच के 300 से ज़्यादा ईमेल, तस्वीरें और दस्तावेज़ शामिल हैं. अपनी वेबसाइट पर, ग्रुप ने कहा कि काश पटेल “अब उन लोगों की लिस्ट में अपना नाम पाएंगे जिनके अकाउंट सफलतापूर्वक हैक किए गए हैं.”

जैसे ही हैकिंग की खबर पर लोगों का ध्यान गया, X (पहले Twitter) पर एक वीडियो सर्कुलेट होने लगा, जिसमें काश पटेल जैसा दिखने वाला एक आदमी बॉलीवुड फिल्म ‘Ram Teri Ganga Maili’ के गाने ‘Sun Sahiba Sun’ पर नाच रहा था. असल में, इस वीडियो का काश पटेल या कथित हैकिंग से कोई लेना-देना नहीं है.

Director of the FBI, Kash Petel’s account hacked. Video leaked online.

What does that say about the ability of the current FBI director to not click on phishing emails. pic.twitter.com/Qg29vtSUd6 — Anonymous (@YourAnonNews) March 29, 2026

क्या है इस वीडियो का सच?

यह वीडियो मौजूदा विवाद से पहले का है और 2022 में ही ऑनलाइन सर्कुलेट हो चुका था. वीडियो में दिख रहा आदमी Kash काश पटेल नहीं है. इस क्लिप में एक अलग ही व्यक्ति दिख रहा है, जो कथित तौर पर अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद खुशी मना रहा था.

यह वीडियो सबसे पहले 23 दिसंबर, 2022 को ‘Jaiky’ नाम के एक यूज़र ने पोस्ट किया था. हालांकि, वह ओरिजिनल पोस्ट अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह क्लिप मौजूदा घटनाक्रम से काफी पहले ही वायरल हो चुकी थी.

FBI ने ईमेल हैक की पुष्टि की

हैकर्स ने कुछ पर्सनल तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें काश पटेल को अनौपचारिक माहौल में दिखाया गया है – जैसे सिगार पीते हुए, पुरानी ज़माने की कार में बैठे हुए और रम की बोतल के साथ पोज़ देते हुए. Federal Bureau of Investigation (FBI) ने पुष्टि की है कि काश पटेल के ईमेल को निशाना बनाया गया था. एक बयान में, एफबीआई के प्रवक्ता बेन विलियमसन ने कहा, “हमने इस गतिविधि से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं.” उन्होंने आगे कहा कि इसमें शामिल डेटा “पुराना है और इसमें कोई सरकारी जानकारी शामिल नहीं है.”

अमेरिकी विदेश विभाग के ‘Rewards for Justice’ प्रोग्राम ने हैकिंग ग्रुप के सदस्यों की पहचान बताने वाली जानकारी के लिए $10 मिलियन के इनाम की घोषणा की है.

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