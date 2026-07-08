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Fact Check: सच या मजाक! Samay Raina के शो में ये क्या कर गए Johnny Sins और Comatozze? Viral वीडियो देख लोगों ने कर दिए सवाल

Johnny Sins Comatozze Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो समय रैना (Samay Raina) के शो इंडियाज गॉट लेटेंट (‘India’s Got Latent Season 2’) का बताया जा रहा है और उसमें Johnny Sins और Comatozze डांस कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्या है वीडियो की सच्चाई.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 8, 2026 4:39:40 PM IST

Fact Check: सच या मजाक! Samay Raina के शो में ये क्या कर गए Johnny Sins और Comatozze? Viral वीडियो देख लोगों ने कर दिए सवाल


Johnny Sins Comatozze Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने अचानक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस वायरल क्लिप में कथित तौर पर Johnny Sins और Comatozze को कॉमेडियन Samay Raina के चर्चित शो ‘India’s Got Latent Season 2’ के सेट पर डांस करते हुए देखा जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद फैंस के बीच शो के आगामी एपिसोड को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है.

हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे असली वीडियो बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसके AI से बनाए जाने की संभावना जता रहे हैं.

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 वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल हो रही क्लिप की शुरुआत Samay Raina के एक सवाल से होती है, जिसमें वो Johnny Sins से पूछते हैं कि क्या उनके पास उनकी फेमस पहचान के अलावा कोई और टैलेंट भी है. इसके बाद Johnny Sins अपनी जगह से उठते हैं और Comatozze के साथ मिलकर ‘Oye Hoye Kya Scene Hai’ गाने पर डांस करते नजर आते हैं. दोनों का ये अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. वीडियो के वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे मजेदार बताया, वहीं कुछ ने इसकी वास्तविकता पर सवाल उठाए.

 फैंस के बीच बढ़ी नए एपिसोड को लेकर उत्सुकता

Samay Raina ने अभी तक ‘India’s Got Latent Season 2’ के आने वाले एपिसोड के गेस्ट पैनलिस्ट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. ऐसे में इस वायरल वीडियो ने दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. फैंस अब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या Johnny Sins और Comatozze वास्तव में शो का हिस्सा बनने वाले हैं या फिर ये केवल इंटरनेट पर चल रही एक एडिटेड क्लिप है.

वायरल वीडियो को लेकर अभी तक Samay Raina, Johnny Sins या शो से जुड़े किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स भी इस क्लिप की स्वतंत्र रूप से सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाई हैं. इस वजह से फिलहाल इसे केवल एक वायरल दावा ही माना जा रहा है.

 ‘India’s Got Latent Season 2’ में कौन-कौन हुए शामिल?

Samay Raina का लोकप्रिय कॉमेडी रियलिटी शो ‘India’s Got Latent’ अपने दूसरे सीजन के साथ YouTube और Netflix पर स्ट्रीम हो रहा है. शो के पहले एपिसोड में Alia Bhatt, Sharvari और Ashish Solanki बतौर गेस्ट जज नजर आए थे.

वहीं, दूसरे एपिसोड में Chandan Prabhakar, Kiku Sharda और Harsh Limbachiyaa ने बतौर पैनलिस्ट हिस्सा लिया. दोनों एपिसोड में Samay Raina के साथ उनके करीबी दोस्त Balraj Singh Ghai भी दिखाई दिए.

Tags: Comatozze viral videoJohnny Sins Comatozze Viral VideoJohnny Sins Viral Videosamay rainaviral video
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