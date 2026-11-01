Extra Marital Affair: पत्नी से छिपकर गर्लफ्रेंड से इश्क लड़ा रहा था पति, जब पकड़ा रंगे हाथों; रोड पर ही ससुराल वालों ने कर डाली कुटाई

Extra Marital Affair: शादी के बाद पति-पत्नी के बीच भरोसा और ईमानदारी किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है. लेकिन जब इस रिश्ते में किसी तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है, तो मामला बिगड़ने में देर नहीं लगती. ऐसा ही एक मामला इन दिनों चर्चा में है. बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा शख्स का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था. हैरानी की बात यह है कि उस शख्स की एक 4 साल की मासूम बेटी भी है. इसके बावजूद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में था. जब इस बात की जानकारी उसकी पत्नी के परिवार को हुई, तो उन्होंने मामले की सच्चाई जानने का फैसला किया.

गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े जाने पर मचा हंगामा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पत्नी के परिवार वालों ने शख्स को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद मौके पर काफी हंगामा होने की बात सामने आई है. इस घटना ने परिवार के रिश्तों और आपसी भरोसे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि, इस पूरे मामले में आगे क्या हुआ, पति ने परिवार वालों के सामने क्या किया ये आप वीडियो देख कर जान जाएंगे. वीडियो नीचे दी हुई है. एक बार आप नजर डालें.

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वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जहां पत्नी एक तरफ गर्लफ्रेंड को पकड़कर भरी महफिल में बाल-खींच-खींचकर मार रही है. वहीं लड़की के घर वाले पति को डंडे से खूब पीट रहे हैं. इतना ही नहीं पत्नी अपने पति की गर्लफ्रेंड को चप्पलों से भी मार रही है. वहीं इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें की inkhabar इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता और इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये वीडियो कहाँ का है. हर एक जानकारी वीडियो के मुताबिक दी गई है.