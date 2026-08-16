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Extra Marital Affair: पत्नी को 10 साल की शादी पर भारी पड़ी एक रात की बेवफाई! महिला ने पूछा- क्या रिश्ते में माफी की…

Divorce After Cheating Viral Post: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला की पोस्ट काफी ट्रेंड कर रही है, जिसने यह सवाल पूछा है कि क्या 10 साल का प्यार, साथ और हजारों यादें एक रात की बेवफाई में खत्म हो सकती है.

By: Shristi S | Published: August 16, 2026 7:32:02 PM IST

पत्नी को 10 साल की शादी पर भारी पड़ी एक रात की बेवफाई
पत्नी को 10 साल की शादी पर भारी पड़ी एक रात की बेवफाई


Extra Marital Affair Viral Post: प्यार में अगर कोई भी बेवफाई करें तो, चाहे रिश्ते को 10 साल हुए हो या फिर कुछ दिन रिश्ता खत्म ही होता है. क्या फिर रिश्ते में उस गलती को सुधारने की गुंजाइश खत्म हो जाती है?  सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला की पोस्ट काफी ट्रेंड कर रही है, जिसने यह सवाल पूछा है कि क्या 10 साल का प्यार, साथ और हजारों यादें एक रात की बेवफाई में खत्म हो सकती है. 

अगर रिश्ते में बेवफाई एक बार ही क्यों न हुई हो, तो क्या उसे एक गलती मानकर इंसान मांफ नहीं कर सकता. इंटरनेट पर सामने आई एक महिला की कहानी ने इसी सवाल को लेकर बहस छेड़ दी है, जिसके बाद यूजर्स दो हिस्सों में बंट चुके हैं. ऐसे में चलिए जानें पूरी कहानी. 

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वायरल पोस्ट में क्या लिखा है?

इस वायरल पोर्ट को X यूजर @SamSiff ने शेयर किया है. पोस्ट के मुताबिक, महिला ने अपनी शादी के 10 साल के दौरान पति को सिर्फ एक बार धोखा दिया था. महिला का कहना है कि पति ने इस घटना के बाद रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और उसे अपनी सफाई देने या रिश्ते को सुधारने का मौका तक नहीं दिया.

महिला ने अपनी बात रखते हुए दावा किया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी 10 साल की शादी और साथ बिताई गई पूरी जिंदगी अचानक बेकार हो गई हो. तलाक के बाद भी उसने करीब दो साल तक माफी मांगने और रिश्ते को दोबारा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पति उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ. 

दो गुटों में बंटे यूजर्स

कई यूजर्स का तर्क था कि बेवफाई को सिर्फ एक गलती कहकर उसका असर कम नहीं किया जा सकता. शादी में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है और एक बार वह टूट जाए तो रिश्ते को पहले जैसा बनाना बेहद मुश्किल हो सकता है. वहीं एक यूजर ने बेहद सीधे शब्दों में कहा कि अगर पार्टनर के साथ धोखा हुआ है तो उसके लिए रिश्ते को खत्म करना उसका अधिकार है.  

एक यूजर ने महिला को अतीत से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने की सलाह दी. एक यूजर ने सवाल उठाया कि अगर पति ने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है, तो लगातार माफी मांगने के बजाय महिला को अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए.

Tags: Relationship Tipsviral post
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