Home > वायरल > ‘कॉफी ऑर्डर करने’ से भी आसान है भारत में ब्लड टेस्ट! मुंबई के हॉस्पिटल की ‘रॉकेट स्पीड’ देख दंग रह गई विदेशी महिला, Viral Video पर मिले ऐसे रिएक्शन!

‘कॉफी ऑर्डर करने’ से भी आसान है भारत में ब्लड टेस्ट! मुंबई के हॉस्पिटल की ‘रॉकेट स्पीड’ देख दंग रह गई विदेशी महिला, Viral Video पर मिले ऐसे रिएक्शन!

यूरोपियन ट्रेवलर ने इंडिया के हेल्थ सर्विसेस को मंहगा बताया. लिजा ने कहा कि पहले मन में थोड़ा डर और हिचकिचाहट थी कि लैब्स में वक्त जाया होगा लेकिन पूरा प्रोसेस काफी स्ट्रेटफॉर्वर्ड और क्विक था.

By: Kajal Jain | Published: June 13, 2026 1:41:16 PM IST

'कॉफी ऑर्डर करने' से भी आसान है भारत में ब्लड टेस्ट! मुंबई के हॉस्पिटल की 'रॉकेट स्पीड' देख दंग रह गई विदेशी महिला, Viral Video पर मिले ऐसे रिएक्शन!
'कॉफी ऑर्डर करने' से भी आसान है भारत में ब्लड टेस्ट! मुंबई के हॉस्पिटल की 'रॉकेट स्पीड' देख दंग रह गई विदेशी महिला, Viral Video पर मिले ऐसे रिएक्शन!


इंटरनेट पर इन दिनों एक विदेशी महिला का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. जहां हम भारतीय अपने सिस्टम की कमियों का रोना रोते हैं, वहां महिला ने देश की मेडिकल सुविधाओं की दिल खोलकर तारीफ कर रही है. लिजा, जो एक यूरोपियन ट्रेवलर हैं, सोशल मीडिया पर खुलकर इंडिया के मेडिकल टेस्टिंग सिस्टम की तारीफों के पुल बांधती नजर आ रही हैं. लिजा ने बताया कि अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में ब्लड टेस्ट कराने या डॉक्टर से मिलने से कई दिनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है लेकिन इंडिया में आप यह सभी सुविधाएं क्विकली ले सकते हैं.

जब कराना पड़ा मेडिकल टेस्ट

इंस्टाग्राम पर पोस्टेड अपनी वीडियो में लिजा बताती हैं कि अपने मुंबई विजिट के दौरान उन्हें अचानक एक मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ गई. विदेशी होने के नाते उनके मन में थोड़ा डर और हिचकिचाहट तो थी कि भारत के अस्पताल और लैब्स में वक्त जाया होगा लेकिन जब वो मुंबई में अपने स्टे के सबसे करीबी एक हॉस्पिटल पहुंची तो वहां की क्विकनेस और सर्विसेस देख दंग रह गईं.

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न लंबी कतार, न कोई वेटिंग टाइम

लिज़ा ने अपने वीडियो में बताया कि कैसे उन्होंने अस्पताल में बिना किसी लंबी कतार या सिरदर्दी के अपना ब्लड टेस्ट (Rapid Blood Test) करा लिया. लिया गया। इस पूरी प्रोसेस में वेटिंग टाइम ना के बराबर था. लिजा बताती हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मुझे 12 ब्लड मार्कर्स की टेस्टिंग करानी थी. मैंने अच्छी रेटिंग वाले क्लीनिंग देखा और अपॉइंटमेट बुक कर लिया. बहुत लोग नहीं जानते कि इंडिया का मेडिकल टूरिस्ट एक बड़ी इंडस्ट्री है.

कॉफी ऑर्डर करने से भी आसान

लिजा ने वीडियो में बताया कि रैपिड ब्लड टेस्ट के लिए उन्हें 72 यूरो खर्च करने पड़े जो थोड़ा मंहगा है लेकिन वो मेरे सबसे नजदीकी क्लीनिक था. और बल्ड टेस्ट की रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर मेरे व्हाट्सऐप पर आ गई. लिजा मेडिकल सर्विसेस की रॉकेट स्पीड से प्रभावित होकर कहती हैं कि मैंने इससे भी कॉम्प्लीकेटेज कॉफी ऑर्डर्स दिए हैं. लिजा ने बताया कि बेशक सर्विसेस थोड़ी महंगी थी लेकिन जिस लेवल से आराम और तेजी से साथ सुविधाएं मिलीं वो ‘वैल्यू फॉर मनी’ है

सोशल मीडिया पर सैलाब

पिछले कुछ समय से विदेशी सैलानियों की भारत ट्रेवल के दौरान एक्सपीरिएंस से जुड़ी वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं. हालांकि कुछ एक्सपीरिएंस एवरेज होते हैं जबकि कुछ लोग भारतीय लोगों की मदद करने की टेंडेंसी और यहां की हेल्थ सर्विसेस के कायल नजर आते हैं. इस वीडियो में कुछ ऐसा ही है. जब मुश्किल वक्त में लिजा को सही समय पर मेडिकल सर्विसेस मिलीं तो अपना एक्सपीरिएंस इंटरनेट पर शेयर किया.

इस वीडियो ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. एक यूजर ने लिखा है कि इसमें स्कैन और इको भी शामिल है तो 72 यूरो काफी कम चार्जेस हैं. लेकिन सिर्फ बल्ड टेस्ट के लिए 71 यूरो काफी ज्यादा हैं. लोकल लोग 5,000 में स्कैन, इको और ब्लड टेस्ट करा लेते हैं. कुछ लोगों ने 1MG और netmed जैसे ऐप्स पर रेटिग्स और प्राइज चेक करने की सलाह दी.

ये भी पढ़ें:- ‘इंजीनियरिंग छोड़ो बाबू, अब तो मंत्र याद करो!… अमेरिका में पंडित जी की ‘कमाई’ सुन हक्के-बक्के रह गए लोग, इंफ्लूएंसर ने खोले बड़े राज़!

Tags: European Traveller in IndiaForeign Tourist VideoIndian Health Care IndustryMumbai Health Caresocial media viral videoViral News
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