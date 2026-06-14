'भाई! ये तो जैकपॉट है'... Tax-Free सैलरी 'लग्जरी स्टे', महिला पायलट ले रही तगड़े बेनिफिट, VIDEO देख लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!

क्या आप भी सोचते हैं कि पायलट की जिंदगी सिर्फ प्लेन उड़ाने और आसमान से बादलों को देखने में बीत जाती है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी. जी हां. UAE की मशहूर एयरलाइन Etihad Airways में काम करने वाली एक भारतीय पायलट ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शेयर किया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे- ‘भाई! जॉब हो तो ऐसी, वरना न हो!’ इंस्टाग्राम पर एतिहाद एयरवेज की पायलट निकिता तोमर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि मिडिल ईस्ट की सबसे मशहूर एयरलाइन में काम करने के क्या-क्या फायदे हैं. निकिता बताती हैं कि यह मात्र एक नौकरी नहीं है बल्कि लग्जरी लाइफस्टाइल है.

सैलरी है बिल्कुल Tax-Free!

भारत या दुनिया के कई देशों में मोटी कमाई करने के बावजूद इनकम का एक बड़ा हिस्सा तो टैक्स भरने में चला जाता है, लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है. निकिता ने बताया कि एतिहाद एयरवेज के एंप्लॉई को मिलने वाली सैलरी पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है. यानी आप जो भी एक-एक दिरहम कमाते हैं वो बिना किसी डिडक्शन के फुल एंड फाइनल बैंक अकाउंट में आता है.

अनलिमिटेड बिजनेस क्लास ट्रेवल

हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में कौन सफर नहीं करना चाहता. बेशक एक ही प्लेन में बिजनेस और इकोनॉमी क्लास होती हैं लेकिन रियल लग्जरी फील करनी है तो लोग बिजनेस क्लास को ही चुनते हैं लेकिन एतिहाद एयरवेज के पायलट को यह लग्जरी ट्रेवल की सुविधा फ्री में मिलती है और वो भी अनलिमिटेड. इतना ही नहीं, फ्लाइट में सीट्स खाली हैं तो आपके करीबी भी इसमें ट्रेवल कर सकते हैं.

लग्जरी स्टे और घूमना-फिरना

निकिता बताती हैं कि जब भी पायलट की ड्यूटी के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं तो उन्हें ‘ले-ओवर’ मिलते हैं यानी टोक्यो, स्पेन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी ड्रीम सिटी में फाइव स्टार होटलों का स्टे, लग्जरी सर्विसेस मिलती है. इसी के साथ पायलट को सिटी एक्सप्लोर करने का पूरा समय भी दिया जाता है ताकि वो रिलेक्स कर सकें और अपनी लाइफ फुली एंजॉय कर पाएं.

एयरलाइन कंपनी भरती है रेंट

अबू धाबी जैसे महंगे शहर में रहना कोई मामूली बात नहीं है लेकिन एतिहाद के पायलटों को महंगाई से क्या? इस चीज की चिंता भी कंपनी करती है. एयरलाइन या तो खुद रहने के लिए घर देती है या किराए पर घर लेने के लिए एक मोटा हाउसिंग अलाउंस जारी कर देती है जिससे पायलट अपनी सहूलियत के हिसाब से घर का किराया दे सकें.

बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल सेफ्टी

निकिता बताती हैं कि एयरलाइन कंपनी सिर्फ अपने पायलट का नहीं बल्कि उसकी फैमिली का भी ख्याल रखती है. कंपनी की तरफ से पूरे परिवार को मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है. बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी कंपनी उठाती है जिसके लिए एजुकेशन अलाउएंस अलग से दिया जाता है. निकिता कहती हैं कि पायलट की जॉब कोई नॉर्मल जॉब नहीं है यह एक लग्जरी लाइफस्टाइल है.

इंटरनेशनल क्रू के साथ ड्यूटी

एतिहाद एयरवेज एक इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी है जिसकी फ्लाइट में दुनिया के हर कोने के लोग काम करते हैं. यहां करीब 120 देशों से अलग-अलग नेशनैलिटी वाले क्रू मेंबर्स एक साथ काम करते हैं. निकिता बताती हैं कि एतिहाद की हर उड़ान आपको नए कल्टर, कंट्री या लाइफ को जीने के नए तरीके सिखा जाती है.

लोग बोले- ड्रीम जॉब करती हैं आप तो…

वीडियो के लास्ट में निकिता बताती हैं कि यूएई की राजधानी अबू धाबी दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है. यहां साल भर धूप खिली रहती है और माहौल ऐसा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से आकर यहां बस जाएंगे तो यह आपको घर जैसा लगेगा. एतिहाद पायलट की लग्जरी लाइफ के कसीदे सुनकर लोगों ने कमेंट सेक्शन को भर दिया है.

एक यूजर ने कमेंट किया कि यह सच में किसी ड्रीम जॉब जैसा लग रहा है. अन्य यूजर ने लिखा कि टैक्स-फ्री सैलरी और रहने का खर्च अपने आप में सबसे बड़ा जैकपॉट है. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि अब समझ आया कि मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट नौकरी छोड़कर वापस क्यों नहीं आना चाहते!.

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