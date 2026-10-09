टांगो के बीच बिठाया बच्चा और बजाया तबला! स्कूल में चढ़ा टीचर को Reel बनाने का भूत; कर डाली शर्मनाक हरकत

School Teacher Viral Video: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने स्कूल में बच्चों के साथ शिक्षकों के व्यवहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां सैफई ब्लॉक के एक प्राइमरी स्कूल में एक छोटे बच्चे का सिर मुंडवाकर उस पर तबला बजाने का नाटक करते हुए वीडियो बनाया गया. आरोप है कि ये वीडियो स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर दिनेश कुमार माथुर ने बनाया और अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया. विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया. वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) डॉ. राजेश कुमार ने इस मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है. अब जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसकी क्या भूमिका थी.

टीचर के पैरों के बीच बैठा था मासूम

वायरल वीडियो करीब 27 सेकंड का बताया जा रहा है. इसमें स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा दिखाई देता है. बच्चे का सिर पूरी तरह मुंडा हुआ है. बताया जा रहा है कि परिवार में किसी की मौत होने के कारण बच्चे का सिर मुंडवाया गया था. वीडियो में शिक्षक कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं. इस दौरान उन्होंने बच्चे के सिर को अपने पैरों के बीच पकड़ रखा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने बच्चे के साथ किए गए इस व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. एक शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि वह स्कूल में बच्चों को सुरक्षित माहौल दे और उनके साथ सम्मान से पेश आए. ऐसे में इस तरह का वीडियो सामने आने से शिक्षकों की जिम्मेदारी और बच्चों की गरिमा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

शर्मनाक :- सरकारी स्कूल के इंचार्ज शिक्षक ने बच्चे के घुटे हुए सिर पर तबला बजाते हुए Reel बनवाई..! शिक्षक ने खुद के फेसबुक Account से वीडियो किया Viral….📸 उत्तर प्रदेश के इटावा में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा बच्चे के गंजे सिर को तबले की तरह बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इंचार्ज शिक्षक का नाम दिनेश माथुर है..BSA ने मास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया है ! https://t.co/mETdhQIA41 — Rahul Saini (@JtrahulSaini) October 9, 2026

मोबाइल पर बजाई तबले की धुन

वीडियो में एक मेज पर मोबाइल फोन रखा हुआ दिखाई देता है. मोबाइल से तबले की धुन बज रही है. इसी दौरान शिक्षक बच्चे के सिर पर तबला बजाने का नाटक करते हुए हंसते नजर आते हैं. शिक्षक को हंसता देखकर क्लास में मौजूद दूसरे बच्चे भी हंसने लगते हैं. यह वीडियो सामने की तरफ से बनाया गया है, लेकिन इसमें मासूम बच्चे का चेहरा दिखाई नहीं देता. बताया जा रहा है कि यह घटना इटावा जिले के सैफई क्षेत्र के बिरौली प्राइमरी स्कूल की है. वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई. मामले की जानकारी मिलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि स्कूलों में बच्चों के सम्मान, सुरक्षा और भावनाओं का ध्यान रखना कितना जरूरी है.