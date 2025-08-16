Home > वायरल > Employee Resignation: ब्रेक लेने के लिए बाहर गया मैनेजर, फिर कभी वापस नहीं लौटा… बाद में मिला नोट; लिखा था – 20 जून मेरा आखिरी दिन होगा…

Employee Resignation: आधुनिक कार्यस्थलों की हाई प्रेशर वाली दुनिया में, अचानक इस्तीफ़ा देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में एक कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के तरीके ने इंटरनेट को हैरान और विभाजित कर दिया है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 16, 2025 18:47:47 IST

Employee Resignation: आधुनिक कार्यस्थलों की हाई प्रेशर वाली दुनिया में, अचानक इस्तीफ़ा देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में एक कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के तरीके ने इंटरनेट को हैरान और विभाजित कर दिया है।

रेडिट पर यू/चीज़बॉलगैग नाम के एक यूजर द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, संबंधित कर्मचारी अपनी शिफ्ट के बीच में ही ब्रेक लेने के लिए बाहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। बाद में, सहकर्मियों को एक साधारण कागज पर छोड़ा गया एक हस्तलिखित इस्तीफा नोट मिला।

20 जून मेरा आखिरी दिन होगा…

इस पत्र की शुरुआत “आज मैंने यह निर्णय लिया है कि 20 जून मेरा आखिरी दिन होगा” शब्दों से हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक प्रबंधक के रूप में लेखक का सफर अच्छा रहा था, लेकिन कुछ असहमतियां थीं जिन्हें वह अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी शिकायत? टीम में सबसे भरोसेमंद प्रबंधक होने का दावा करने के बावजूद, उसे “आलसी” और “बदली जा सकने वाला” कहा जाना।

इस नोट की बेबाकी ने सोशल मीडिया यूजर का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। कुछ लोगों ने लेखक की स्पष्टवादिता की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने बीच शिफ्ट में नौकरी छोड़ने के फैसले की आलोचना की। क्या हुआ? एक महीने बाद, उसी कंपनी ने उस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रख लिया।

US का ‘ऐट-विल’ रोजगार कानून

रोज़गार वकील केल्सी ज़म्मेट ने न्यूज़वीक को बताया कि ज़्यादातर अमेरिकी राज्यों में, “ऐट-विल” रोजगार कानून किसी भी पक्ष को किसी भी समय कार्य संबंध समाप्त करने की अनुमति देते हैं, जब तक कि अनुबंध या यूनियन समझौते में इसके विपरीत न कहा गया हो।

लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अचानक इस्तीफ़ा देना क़ानूनी तो है, लेकिन इसके पेशेवर परिणाम हो सकते हैं – प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने से लेकर भविष्य के अवसरों या संदर्भों को खोने तक। सुरक्षा या महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों से जुड़ी भूमिकाओं में, उचित हस्तांतरण के बिना पद छोड़ने पर नीति उल्लंघन के आरोप भी लग सकते हैं।

