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एल्विश यादव ने बनाई ‘खरगोश जनता पार्टी’, मजेदार पोस्टर और मैनिफेस्टो जारी, CJP का उड़ाया मजाक

यूट्यूबर और एक्टर एल्विश यादव ने 'खरगोश जनता पार्टी' (KJP) का ऐलान किया है. उन्होंने इसका पोस्टर जारी करते हुए फनी मैनिफेस्टो भी जारी किया है. उन्होंने ये भी कहा, 'तुम जो पेपर कहो, हम लीक करा देंगे.'

By: Deepika Pandey | Published: June 11, 2026 4:47:39 PM IST

एल्विश यादव की खरगोश जनता पार्टी
एल्विश यादव की खरगोश जनता पार्टी


Elvish Yadav Khargosh Janta Party: बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं है. लोग उन्हें बिग बॉस में आने से पहले से ही काफी पसंद करते हैं. अब वे एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं और उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ाने के लिए खुद एक नई तथाकथित पार्टी ‘खरगोश जनता पार्टी’ का ऐलान किया. उन्होंने नई पार्टी का पोस्टर शेयर करते हुए लोगों से मजाक में अपील की कि वे जंतर-मंतर पर पहुंचें, वहां पर सबको फ्री में गाजर मिलेगी.

एल्विश यादव ने शेयर किया पोस्ट

बता दें कि एल्विश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें  उनकी फोटो थी और सामने बहुत सी गाजर रखी हुई थीं. उनके पीछे कुछ खरगोश भी दिख रहे थे. उन्होंने पोस्टर पर ‘खरगोश जनता पार्टी, तेज दिमाग, लंबे कान, सबका विकास, गाजर के साथ’ स्लोगन लिखा था. इस पोस्टर में उन्होंने गाजर हमारा हक है और स्पीड हमारी पहचान है. साथ ही उन्होंने खरगोश एकता जिंदाबाद का नारा दिया. 

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जारी किया फनी मैनिफेस्टो

उन्होंने इसका मैनिफेस्टो जारी करते हुए तीन पॉइंट बताए. उन्होंने लिखा कि सबको फ्री टुकड़े दिए जाएंगे. फ्रिज के पीछे कैबिनेट मीटिंग्स होंगी और उन्हें उजाले से चिढ़ है, जिसके कारण जीरो पारदर्शिता की बात कही. उन्होंने इस पोस्टर के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी पर तंज किया. इस पोस्ट के वायरल होने के बाद लोगों ने एल्विश यादव पर कई कमेंट्स किए. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी वालों से बहस नहीं करना चाहते क्योंकि कॉकरोच पर ‘बहस से ज्यादा पेस्ट-कंट्रोल’ काम करता है. 

‘हम पेपर लीक कराएंगे’

पहले तो उन्होंने नीट के मुद्दों समेत तमाम टॉपिक्स पर कमेंट्स का रिप्लाई किया लेकिन विवाद बढ़ता देख उन्होंने एक पोस्ट लिखा. एक यूजर ने उनसे सवाल किया कि ‘नीट एग्जाम लीक का क्या? इकॉनमी के क्राइसिस का क्या?’ इस पर उन्होंने कहा कि खरगोश जनता पार्टी को सपोर्ट करो और तुम्हें जो पेपर लीक चाहिए हम लीक करवा देंगे.इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अब एल्विश ट्रोल करने लायक भी नहीं हैं.

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