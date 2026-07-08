Dulha Mandap se Bhaga: शादी के मंडप में था दुल्हा, अनजान नंबर से आया कॉल, फिर लगा भागने

Dulha Mandap se Bhaga Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दूल्हा शादी की रस्में शुरू होने से ठीक पहले मंडप छोड़कर भागता हुआ दिखाई देता है. उसके पीछे दुल्हन, परिजन और अन्य रिश्तेदार भी दौड़ते नजर आते हैं. इस वीडियो ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अलग-अलग तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है.

हालांकि, इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए वायरल वीडियो को लेकर सामने आ रही जानकारी को सावधानी से देखने की जरूरत है.

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल हो रहे वीडियो में शादी का माहौल नजर आता है. मेहमान मौजूद हैं और शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं. इसी बीच दूल्हा अचानक वहां से दौड़ लगाता है. उसके पीछे दुल्हन और दोनों परिवारों के कई लोग भी भागते दिखाई देते हैं. इस असामान्य घटना ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और वीडियो देखते ही देखते विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया.

डर का माहौल है। पिछले कुछ समय से कुछ घटनाएं (सोनम – सिया) ऐसी हुई है जिसके बाद विश्वास कम होता जा रहा है। हरियाणा से एक किस्सा सामने आया है जहां एक दुल्हा मंडप से भाग रहा है और दुल्हन के साथ अन्य परिजन उसको पकड़ रहे है। pic.twitter.com/UofyrqwLqJ — jeet (@_be_logical__) July 7, 2026

क्या बताया जा रहा है वजह?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के अनुसार, शादी के दौरान दूल्हे को एक अनजान नंबर से फोन आया. कथित तौर पर कॉल करने वाले ने दावा किया कि जिस युवती से उसकी शादी होने जा रही है, वह उसकी पूर्व प्रेमिका (एक्स) है. इतना ही नहीं, उसने कुछ तस्वीरें भी मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजने का दावा किया. कहा जा रहा है कि तस्वीरें देखने के बाद दूल्हा घबरा गया और मंडप से निकलकर भाग गया. हालांकि, इन दावों की किसी आधिकारिक एजेंसी या प्रशासन की ओर से पुष्टि नहीं की गई है.

जान का खतरा होने का भी दावा

कुछ स्थानीय रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा जा रहा है कि दूल्हे ने अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी. इसी कारण उसने शादी स्थल से निकलने का फैसला किया. हालांकि, इस संबंध में भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इसलिए इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती.

सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ इसे गलतफहमी या अफवाह बता रहे हैं. ऐसे मामलों में केवल वायरल पोस्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है. जब तक प्रशासन या संबंधित पक्ष की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक वायरल दावों को तथ्य मानना सही नहीं होगा.

क्या है सच्चाई?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि शादी समारोह के दौरान दूल्हे के अचानक मंडप छोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लेकिन इसके पीछे की वास्तविक वजह को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. यदि इस मामले में पुलिस, प्रशासन या संबंधित परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी होता है, तभी घटना की पूरी सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी.