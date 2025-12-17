ऐसी धाकड़ है! दुबई में भारतीय डिलीवरी करने वाली महिला का पुश-अप मारते हुए Video Viral, तारीफों की हो रही बौछार

Dubai Viral Video: दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचा है, जिसमें एक डिलीवरी एजेंट अपने रोज़ाना के काम को अचानक एक फिटनेस सेशन में बदलते हुए दिख रहा है. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर एक महिला ने पोस्ट की है, इसमें एक डिलीवरी एजेंट अपनी वर्क यूनिफॉर्म में सड़क किनारे पार्किंग एरिया में पुशअप्स करते हुए दिख रही है, और उसकी डिलीवरी बाइक पास में ही खड़ी है.

वीडियो हुआ वायरल

उसी वीडियो में, यह सीन और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है जब एक और आदमी डिलीवरी एजेंट के साथ शामिल होता है और उसके बगल में पुशअप्स करने लगता है. जो एक अकेले की कोशिश के तौर पर शुरू होता है, वो जल्द ही एक पब्लिक जगह पर फिटनेस का एक साझा पल बन जाता है, जो अपनी सादगी, अनुशासन और पक्के इरादे के लिए ध्यान खींचता है. महिला ने यह क्लिप “दुबई में फिटनेस लवर्स” कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें दिखाया गया है कि शहर में लोग कैसे काम के घंटों के दौरान भी हेल्थ और एक्सरसाइज को अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल करते हैं.







वीडियो ने जीता दिल

इस वीडियो पर कई रिएक्शन आए हैं, जिसमें यूज़र्स ने तारीफ़, गर्व और सावधानी जैसी मिली-जुली भावनाएं ज़ाहिर की हैं. कमेंट सेक्शन में, एक यूज़र ने लिखा, “फिटनेस पहली प्राथमिकता है,” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “इससे गर्व महसूस होता है.” तीसरे दर्शक ने कहा, “मैं सच में उनकी तारीफ़ करता हूँ,” और एक और ने इस पल को “यह बहुत प्रेरणादायक है” कहकर बताया. हालांकि, सभी रिएक्शन पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं थे. एक यूज़र ने प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई, और लिखा, “उनकी इजाज़त के बिना फोटो और वीडियो न लें.” एक और दर्शक ने मज़ाकिया अंदाज़ में रिएक्शन दिया, “मुझे लगा कि वे फुटपाथ को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं.”

