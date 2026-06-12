नशे में धुत महिला को देख नियत फिसली या दिखाई ईमानदारी? दो मोबाइल और सोने की चेन देख ओला ड्राइवर ने क्या उठाया कदम

Ola Auto Driver on Drunk Woman: सोशल मीडिया पर मुंबई के नशे में धुत महिला का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह ऑटो-रिक्शा में बैठ बेहोश हो जाती है. महिला की इस हालत में ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने इसकी राइड रिक्वेस्ट स्वीकार की. इस चीज को उस ओला ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने मौका नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा.



हालांकि, जो महिला कस्टमर आई, वह पहले से ही बहुत ज़्यादा नशे में थी और बेहोश हो चुकी थी. हालात को देखते हुए, ड्राइवर ने उसकी हालत और उसके पास मौजूद कीमती सामान का एक वीडियो रिकॉर्ड किया. लोग ड्राइवर की तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ ही यह जानने के लिए भी उत्सुक हैं कि कहानी का अंत कैसे हुआ.

ओला ड्राइवर का सामना नशे में धुत महिला से हुआ

ओला ड्राइवर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें महिला उसके ऑटो-रिक्शा की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा ढका हुआ था. मुंबई के ड्राइवर ने बताया कि महिला ने मुलुंड से ऐरोली के लिए राइड बुक की थी. आप उसकी हालत देख सकते हैं. उसके पास दो मोबाइल फ़ोन हैं और उसने सोने की चेन पहनी हुई है. अगर वह उन्हें कहीं गिरा देती, तो इसका सारा दोष ऑटो ड्राइवर पर ही आता.

ऑटो-रिक्शा में बैठते ही दो मिनट के अंदर महिला बेहोश हो गई

ड्राइवर ने आगे कहा कि लोग ऑटो ड्राइवर पर ही उन्हें चुराने का आरोप लगाते. गाड़ी में बैठने के कुछ ही मिनटों के भीतर वह बेहोश हो गई. सभी को सावधान रहना चाहिए और ऐसे कस्टमर्स को लेने से बचना चाहिए.

आज कल की लड़कियों को क्या…??? इन मैडम ने OLA बुक करवाया था शायद किसी पार्टी में गई थी लेकिन वहां इन्होंने बहुत शराब पी ली और बेहोश की हालात में लेकर जा रहा है वैसे इस ओला वाले को वीडियो नही बनाना चाहिए था इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।। वायरल वीडियो महारष्ट्र का बताया जा रहा… pic.twitter.com/YjBnuKDvqW — Manish kumar (@randheersin) June 11, 2026

यह महिला पहली ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा नशे में होने के बावजूद राइड बुक की हो; हाल ही में दिल्ली से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रैपिडो राइड बुक करने वाली महिला बाइक पर बैठने की हालत में नहीं थी. उस मामले में, राइडर ने सावधानी बरती और ट्रिप कैंसिल कर दी.

वायरल वीडियो पर क्या है यूजर्स का रिएक्शन?

वायरल वीडियो देखने के बाद यूजर्स की मिली जुली राय सामने आई है. कई ने मुख्य रूप से ओला ड्राइवर को सलाह दी कि वह महिला को पुलिस स्टेशन ले जाए. लोग ओला ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी की भी तारीफ कर रहे हैं कि उसने तुरंत स्थिति की जानकारी दी, ताकि बाद में उस पर कोई शक न हो. एक यूजर ने पोस्ट पर कमेंट किया कि आपने किसी की मदद करके बहुत अच्छा काम किया. वरना, वह घर कैसे पहुंचती? वहीं एक यूजर ने कहा कि उसे इस तरह लड़की का वीडियो नहीं बनाना चाहिए था.