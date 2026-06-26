Drunk Viral Video: बेवड़ा बना खतरों का खिलाड़ी! 11000 वोल्ट की लाइन पर चढ़ा; वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें

Drunk Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो लोगों को चौंका देते हैं. इन दिनों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक शराब के नशे में अपनी जान जोखिम में डालकर 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन पर लेटा नजर आ रहा है. इस खतरनाक हरकत ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ-साथ बिजली विभाग के अधिकारियों की भी चिंता बढ़ा दी. वीडियो देखने के बाद इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

हाईटेंशन लाइन पर आराम से लेटा दिखा युवक

वायरल वीडियो में युवक बिजली के खंभे पर चढ़कर सीधे हाईटेंशन लाइन तक पहुंच जाता है. इसके बाद वो दो तारों के बीच इस तरह लेट जाता है, मानो किसी बिस्तर पर आराम कर रहा हो. वीडियो में वो बिल्कुल बेखौफ नजर आता है. कभी उसका पैर हवा में लटका दिखाई देता है तो कभी वो हाथों के सहारे आराम से टिककर बैठा रहता है. उसकी इस लापरवाही ने हर किसी को हैरान कर दिया.

In Maharajganj, UP: A drunk man couldn’t find fresh air on the ground, so he climbed a pole and slept for hours on 11,000V live high-tension wires. Power was cut off entirely while officials begged him to come down. pic.twitter.com/fZ1rUjr8dI — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 24, 2026

बिजली विभाग ने बंद कराई सप्लाई

जानकारी के अनुसार, ये घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है. बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था और इसी हालत में बिजली के खंभे पर चढ़ गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग ने एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी. अधिकारी लगातार युवक को सुरक्षित नीचे उतरने के लिए समझाते रहे ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर कमेंट किए. किसी ने लिखा कि ’11 हजार वोल्ट भी इसके हौसले के आगे फीके पड़ गए’, तो किसी ने मजाक करते हुए कहा कि ‘लगता है यमराज भी कन्फ्यूज हो गए होंगे.’ वहीं कई लोगों ने इस घटना को बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि शराब के नशे में की गई ऐसी लापरवाही किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती थी. कुछ यूजर्स ने ये भी अनुमान लगाया कि यदि लाइन में उस समय बिजली होती तो युवक वहां तक पहुंच ही नहीं पाता.