Home > वायरल > शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और अंदर देखा तो ‘आम ही आम’… VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!

शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और अंदर देखा तो ‘आम ही आम’… VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!

गूगल की एंप्लॉई ने बताया कि इस मैंगो फेस्टिवल में आप जितने चाहे उतने आम खा सकते हैं. वहां आम से बने ऐसे-ऐसे डिशेज थे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. और सब एक से एक लजीज.

By: Kajal Jain | Published: June 14, 2026 2:44:45 PM IST

शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और सामने देखा तो 'आम ही आम'... VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!
शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और सामने देखा तो 'आम ही आम'... VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!


बेंगलुरु के गूगल ऑफिस में ऑर्गेनाइज समर स्पेशल मैंगो फेस्टिवल इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. एंप्लॉईज सोशल मीडिया पर जमके तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिसे देखने के बाद यूजर्स में भी अलग एक्साइटमेंट देखी जा रही है. इस इवेंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गूगल ऑफिस की फीमेल एंप्लॉई बताती हैं कि वो शाम को 4 बजे ऑफिस पहुंची और उन्होंने जो सामने देखा वो मैंगो हैवन जैसा था. पूरे स्पॉट को स्पेशल मैंगो थीम से डिजाइन किया गया था जहां आम से बने एक से एक लजीज डिश मौजूद थी.

गूगल ऑफिस का मैंगो फेस्टिवल

वायरल वीडियो कंटेंट क्रिएटर और गूगल कर्मचारी गज़ल अरोरा ने शेयर किया है.जिसमें वो अपने ऑफिस के मेंगो फेस्टिवल का टूर कराती नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में गजल अरोरा बताती हैं कि आज वो अनयूजुअल टाइम पर ऑफिस क्यों जा रही हैं. गजल कहती हैं कि अभी शाम के 4 बजे में और मैं इस टाइम ऑफिस जा रही हूं क्योंकि आज मैंगो फेस्टिवल है और मैं इसे मिस नहीं करना चाहती.

You Might Be Interested In

चारों तरफ आम ही आम

अंदर पहुंचते ही गजल का वेलकम फलों के राजा आम के डेडिकेट एक शानदार इवेंच में होता है. गज़ल ने दिखाया कि इवेंट में कई फूड स्टॉल लगे हैं जहां आम की डिफ्रेंट वैरायटी सर्व की जा रही हैं. वहां मौजूद एंप्लॉईज ताजा-खुशबूदार आमों का मजा ले रहे हैं. इवेंट में जितने चाहे उतने आम खाने और खरीदकर खाने का भी ऑप्शन था. इवेंट में गजल आम के पानी से बने गोलगप्पे से लेकर मैंगो स्मूदी, मैंगो कतली, फलूदा, पेस्ट्री और न जाने कितनी डिशेज का जायका लेती नजर आ रही हैं.

तारीफ करते नहीं थके एंप्लॉईज

गूगल के मैंगो फेस्टिवल से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एंप्लॉईज अपना-अपना एक्सपीरिएंस शेयर कर रहे हैं. गज़ल अरोरा ने इवेंट से लौटकर बताया कि वहां आमों की ढ़ेर सारी वैरायटी थी. आमों को टुकड़ों में काटकर रखा था. आप जितने चाहे उतने आम खा सकते हो. पूरे आम खा सकते हो. आम ले जाए, खाओ और मजे करो… वहां सिर्फ आम ही नहीं थे, आम से बने स्नैक्स भी थे. मुझे को बहुत मजा आया, जो कुछ आप सोच सकते हो आम के बारे में वो सब वहां था.

सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट

गूगल एंप्लॉई गजल अरोरा के वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. क्योंकि भारतीय तो सबसे ज्याद आमों को शौकीन होते हैं. ऐसे में लोग मैंगो इवेंट में शामिल होने की इच्छा जताने लगे. एक यूजर ने लिखा है कि तुम लोगों की मौज है. अन्य यूजर ने लिखा कि मैंगो फेस्टिवल बहुत शानदार था. यूजर ने कमेंट किया कि वाह..क्या आम है…एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि आपको पहले से हमें बताना चाहिए था. हम भी आ जाते हैं. कुछ लोग मैंगो इवेंट में शामिल होमे के चार्जेज और रूल पूछने लगे.

ये भी पढ़ें:-‘उरई जेल घटिया… 3 बार हो आया कोई मजे नहीं, अब सेंट्रल जेल भेजो सर’… बदमाश का जुनून देख पुलिस हैरान, VIDEO देख पकड़ लेंगे सिर!

Tags: google officemango festivalsocial media viral videoSummer 2026Viral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म

June 14, 2026

बिना बाल काटे खत्म करें दोमुंहे बाल! जानिए आसान घरेलू...

June 14, 2026

Netflix की इन थ्रिलर सीरीज और फिल्मों को देखकर हो...

June 13, 2026

glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

June 13, 2026

‘महाभारत’ के वो एक्टर्स, जा आज तक हैं कुंवारे

June 13, 2026

कंगना रनौत की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026
शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और अंदर देखा तो ‘आम ही आम’… VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और अंदर देखा तो ‘आम ही आम’… VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!
शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और अंदर देखा तो ‘आम ही आम’… VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!
शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और अंदर देखा तो ‘आम ही आम’… VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!
शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और अंदर देखा तो ‘आम ही आम’… VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!