शाम 4 बजे ऑफिस पहुंची और अंदर देखा तो ‘आम ही आम’… VIRAL VIDEO ले आया मुंह में पानी,लोग बोले- जॉब हो तो ऐसी!

बेंगलुरु के गूगल ऑफिस में ऑर्गेनाइज समर स्पेशल मैंगो फेस्टिवल इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. एंप्लॉईज सोशल मीडिया पर जमके तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जिसे देखने के बाद यूजर्स में भी अलग एक्साइटमेंट देखी जा रही है. इस इवेंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गूगल ऑफिस की फीमेल एंप्लॉई बताती हैं कि वो शाम को 4 बजे ऑफिस पहुंची और उन्होंने जो सामने देखा वो मैंगो हैवन जैसा था. पूरे स्पॉट को स्पेशल मैंगो थीम से डिजाइन किया गया था जहां आम से बने एक से एक लजीज डिश मौजूद थी.

गूगल ऑफिस का मैंगो फेस्टिवल

वायरल वीडियो कंटेंट क्रिएटर और गूगल कर्मचारी गज़ल अरोरा ने शेयर किया है.जिसमें वो अपने ऑफिस के मेंगो फेस्टिवल का टूर कराती नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में गजल अरोरा बताती हैं कि आज वो अनयूजुअल टाइम पर ऑफिस क्यों जा रही हैं. गजल कहती हैं कि अभी शाम के 4 बजे में और मैं इस टाइम ऑफिस जा रही हूं क्योंकि आज मैंगो फेस्टिवल है और मैं इसे मिस नहीं करना चाहती.

चारों तरफ आम ही आम

अंदर पहुंचते ही गजल का वेलकम फलों के राजा आम के डेडिकेट एक शानदार इवेंच में होता है. गज़ल ने दिखाया कि इवेंट में कई फूड स्टॉल लगे हैं जहां आम की डिफ्रेंट वैरायटी सर्व की जा रही हैं. वहां मौजूद एंप्लॉईज ताजा-खुशबूदार आमों का मजा ले रहे हैं. इवेंट में जितने चाहे उतने आम खाने और खरीदकर खाने का भी ऑप्शन था. इवेंट में गजल आम के पानी से बने गोलगप्पे से लेकर मैंगो स्मूदी, मैंगो कतली, फलूदा, पेस्ट्री और न जाने कितनी डिशेज का जायका लेती नजर आ रही हैं.

तारीफ करते नहीं थके एंप्लॉईज

गूगल के मैंगो फेस्टिवल से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एंप्लॉईज अपना-अपना एक्सपीरिएंस शेयर कर रहे हैं. गज़ल अरोरा ने इवेंट से लौटकर बताया कि वहां आमों की ढ़ेर सारी वैरायटी थी. आमों को टुकड़ों में काटकर रखा था. आप जितने चाहे उतने आम खा सकते हो. पूरे आम खा सकते हो. आम ले जाए, खाओ और मजे करो… वहां सिर्फ आम ही नहीं थे, आम से बने स्नैक्स भी थे. मुझे को बहुत मजा आया, जो कुछ आप सोच सकते हो आम के बारे में वो सब वहां था.

सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट

गूगल एंप्लॉई गजल अरोरा के वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. क्योंकि भारतीय तो सबसे ज्याद आमों को शौकीन होते हैं. ऐसे में लोग मैंगो इवेंट में शामिल होने की इच्छा जताने लगे. एक यूजर ने लिखा है कि तुम लोगों की मौज है. अन्य यूजर ने लिखा कि मैंगो फेस्टिवल बहुत शानदार था. यूजर ने कमेंट किया कि वाह..क्या आम है…एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि आपको पहले से हमें बताना चाहिए था. हम भी आ जाते हैं. कुछ लोग मैंगो इवेंट में शामिल होमे के चार्जेज और रूल पूछने लगे.

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