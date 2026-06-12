चीखती रही मां, फफक कर रोते रहे बच्चे... पति और देवर मिलकर बीच सड़क पर उड़ाते रहे इज्जत की धज्जियां, क्रूरता का ये खौफनाक मंजर खौला देगा आपका भी खून!

साल 2026 को महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का काला साल कहना गलत नहीं होता. राज्यों से न जाने कितनी भायवह मंजर सामने आए हैं जहां महिलाओं पर बेरहमी से क्रूरता और अत्याचार किया जाता है. कई मामलों में महिलाएं अपनी जान भी गंवा देती हैं. ऐसी ही एक खौफनाक घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे देख आप भी गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे. मामला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के चिंतपूर्णी का बताया जा रहा है जहां देवर और पति ने महिला के ऊपर कई दिनों से कहर ढ़ाया हुआ था.

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो को चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बगरू का बताया जा रहा है जिसमें महिला को घर के बाहर सड़क पर किनारे बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है.

ये वीडियो स्थानीय लोगों ने साक्ष्य के तौर पर रिकॉर्ड किया और तुरंत पुलिस अधिकारियों को फोन करके सूचना दे दी. खबर मिलते ही पुलिस थाना अंब की टीम घटनास्थाल पर पहुंची और दोनों भाईयों को पकड़कर थाने ले गई.

कई दिनों से चल रही थी प्रताड़ना

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पति कुशल अपने बड़े भाई कृष्ण कुमार से मिलकर कई दिनों से अपनी पत्नी को परेशान कर रहे थे. वायरल वीडियो में भी दोनों आरोपी महिला को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं. आरोपियों के हाथ कभी चप्पल तो कभी मोटा डंडा दिखाई दे रहा है.

बदल में खड़े बच्चे भयभीत होकर पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं. इधर महिला दर्द से तड़पती रहती है. मदद के लिए लोगों को बुलाती है. कई घंटो तक चीख-पुकार करती है लेकिन पड़ोसी दूर से ही घटना को अपने कैमरों में कैद कर लेते हैं.

🚨Domestic Violence Shocker: Husband and Brother-in-Law Brutally Assault Woman on Road in Chintpurni, Una – Himachal Pradesh A video is widely circulating on social media platforms from Bagru village. The footage appears to show a woman being publicly assaulted on the… pic.twitter.com/7VfTRsgAQU — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) June 12, 2026

मामले की जांच करेगी पुलिस

रिपोर्ट की मानें तो पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर तुरंत घटनास्थल का रुख किया और दोनों भाईयों को थाने ले जाकर पूछताछ की. पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई सुरू कर दी है.

इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. वहीं वायरल वीडियो पर जनता का आक्रोश साफ देखा जा सकता है. यूजर्स ने ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा की मांग की है.

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