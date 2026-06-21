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योग दिवस की रिहर्सल में ‘डॉगेश भाइयों’ का फ्री-स्टाइल दंगल, वीडियो देखकर लोग बोले- ‘यह तो योगासन नहीं, युद्धासन है!’

वायरल वीडियो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की रिहर्सल की बताई जा रही है. योग सेशल में अचानक कुछ डॉग्स की लड़ाई हो गई और वहां बैठी महिलाओं में जा भिड़े. डॉग्स की भगदड़ ने एक सीरियस माहौल को मस्ती-मजाक में तब्दील कर दिया.

By: Kajal Jain | Published: June 21, 2026 8:05:18 PM IST

योग दिवस की रिहर्सल में 'डॉगेश भाइयों' का फ्री-स्टाइल दंगल, वीडियो देखकर लोग बोले- 'यह तो योगासन नहीं, युद्धासन है!'
योग दिवस की रिहर्सल में 'डॉगेश भाइयों' का फ्री-स्टाइल दंगल, वीडियो देखकर लोग बोले- 'यह तो योगासन नहीं, युद्धासन है!'


देश और दुनिया से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तमाम फोटो और वीडियो सामने आ रही हैं. मंत्री, नेता, अफसर और सेलेब्रिटीज से लेकर आम जनता ने भी अपनी सुबह की शुरुआत योग से की. सोशल मीडिया पर भी लोगों के योग करते हुए अलग-अलग मूमेंट वायरल हो रहे हैं लेकिन एक वीडियो ने लोगों को खासतौर पर आकर्षित किया है. यह योग दिवस की रिहर्सल का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें योग अभ्यास कर रही महिलाओं के बीच डॉगेश गैंग ने अचानक एंट्री मार दी.

डॉगेश गैंग की एंट्री ने मचाया धमाल

वायरल वीडियो पहाड़ों के बीच हरी वादियों में नदी किनारे रिकॉर्ड किया गया है. मानो ड्रीम योग सेशन चल रहा हो. महिला फुल फोकस और शांतक माहौल का आनंद ले रही हैं और गर्दन की स्ट्रेंचिग प्रेक्टिस कर रही हैं. इधर गर्दन के दर्द से राहत पाने के तरीकों पर काम चल रहा था, वहां अलग ही सिर दर्द लेकर डॉगेश गैंग से एंट्री मार दी. 

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कुत्ते भिड़े, घायल कोई और

वायरल वीडियो में योग रिहर्सल के दौरान बीच पर चल रहे योग सेशन में अचानक कुछ डॉग्स पहुंच गए. देखते ही देखते दो कुत्ते आपस में पूरी ताकत से भिड़ गए. उनकी लड़ाई और भागदौड़ की वजह से शांत माहौल अचानक बदल गया और कुछ पलों के लिए वहां अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोग अपनी जगह से तुरंत पीछे हट गए, जबकि कई लोग इस अप्रत्याशित और मजेदार घटना को देखकर अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

कुछ ही पलों में कुत्तों की आपकी मस्ती और भागदौड़ ने माहौल थोड़ा डरावना लेकिन हल्का-फुल्का इंटरटेनिंग बना दिया. अब यह क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो पर लोगों ने कई मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि योगासन के बीच डॉगेश भाईयों का युद्धासन हो गया. अन्य यूजर ने कमेंट लिखा कि असल में इलाका डॉगेश गैंग था, वो अपना कब्जा छुड़ाने आए थे. एक यूजर ने मस्ती भरे अंदाज में लिखा कि जब आप रिश्तेदारों को अपने घर के इवेंट में नहीं बुलाते तो ऐसे ही क्लेश करते हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘भगवान का अपना टाइमिंग है बॉस!’ कैंपस प्लेसमेंट में जिस कंपनी ने ठुकराया, 4 साल बाद उसी ने खुद कॉल करके दी जॉब!

Tags: Dogesh GangInternational Yoga Day 2026social media viral videoViral NewsYoga Session
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