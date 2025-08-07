Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें

Greater Noida: दिल्ली से लेकर यूपी तक कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि Society और Park में खेलने वाले बच्चे इन कुत्तों का शिकार बनते हैं। वहीँ अब ऐसा ही वीडियो ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी का दिल दहल जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बच्ची अपने ही इलाके में खड़ी है। अचानक गली के दो कुत्तों को देखकर वो घबरा जाती है और भागने लगती है। इसके बाद जो होता है वो काफी भयंकर है।
Video हुआ वायरल
आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो, पैरामाउंट गोल्फ़ फ़ॉरेस्ट के अंदर का है। दरअसल, यहाँ एक लड़की को गली के कुत्तों ने बेरहमी से काट लिया। यह एक भयावह चेतावनी है। वहीँ इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दो कुत्ते बच्ची को बेरहमी से काट लेते हैं।
आक्रोशित हुए लोग
वहीँ इस वीडियो में बच्ची के चिल्लाने की आवाज साफ़ सुनी जा सकती। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देखा गया कि लोगों में इस वीडियो को लेकर अलग ही गुस्सा है। खासकर उस Society के लोगों में अलग ही आक्रोश देखने को मिला। Society के लोगों का कहना है कि इलाके में जंगली कुत्तों का होना ठीक नहीं और ये हमारे बच्चों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं।
A girl was brutally bitten by street dogs inside Paramount Golf Foreste. This is a horrifying wake-up call. Compassion for animals is vital — but at what cost? When human lives, especially children’s safety, are at stake, immediate and firm action is non-negotiable. @dmgbnagar pic.twitter.com/Q74fz1knGu
— Pankaj Sharma (@kamalhindutwee1) August 7, 2025