Home > वायरल > Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें

Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें

Greater Noida: दिल्ली से लेकर यूपी तक कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि Society और Park में खेलने वाले बच्चे इन कुत्तों का शिकार बनते हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 7, 2025 13:15:15 IST

greater noida viral video
greater noida viral video

Greater Noida: दिल्ली से लेकर यूपी तक कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि Society और Park में खेलने वाले बच्चे इन कुत्तों का शिकार बनते हैं। वहीँ अब ऐसा ही वीडियो ग्रेटर नोएडा से सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी का दिल दहल जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बच्ची अपने ही इलाके में खड़ी है। अचानक गली के दो कुत्तों को देखकर वो घबरा जाती है और भागने लगती है। इसके बाद जो होता है वो काफी भयंकर है। 

Video हुआ वायरल 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो, पैरामाउंट गोल्फ़ फ़ॉरेस्ट के अंदर का है। दरअसल, यहाँ एक लड़की को गली के कुत्तों ने बेरहमी से काट लिया। यह एक भयावह चेतावनी है। वहीँ इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस वीडियो में दो कुत्ते  बच्ची को बेरहमी से काट लेते हैं। 

‘चींटियों की तरह कुचल दूंगी’, चुनाव से पहले घायल शेरनी की तरह दहाड़ी Mamata Banerjee, आखिर किसे दे दी धमकी?

आक्रोशित हुए लोग 

वहीँ इस वीडियो में बच्ची के चिल्लाने की आवाज साफ़ सुनी जा सकती। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देखा गया कि लोगों में इस वीडियो को लेकर अलग ही गुस्सा है। खासकर उस Society के लोगों में अलग ही आक्रोश देखने को मिला। Society  के लोगों का कहना है कि इलाके में जंगली कुत्तों का होना ठीक नहीं और ये हमारे बच्चों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। 

Tags: greater noidaviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025

लीची जैसे स्वाद वाले इस फल में छिपा है सेहत...

August 7, 2025

पीली ततैया के काटने पर करें ये उपाय, मिनटों में...

August 7, 2025

क्या आप भी पीरियड्स के दर्द से है परेशान, इन...

August 7, 2025

अंडरआर्म्स के कालेपन हो हटाएं इन घरेलू नुस्खों से

August 6, 2025

अगर आप भी है हाउसवाइफ तो कभी ना कहीं अपने...

August 6, 2025
Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें
Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें
Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें
Greater Noida में दिखा कुत्तों का आतंक, मासूम बच्ची को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, Video देख निकल जाएंगी चीखें
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?