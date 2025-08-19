Home > वायरल > बच्चे को जमीन पर पटका, नोकीले दांतों से नोंच डाला जिस्म, फिर यमराज से लड़कर मां ने बचाई जान, Video देख अटक जाएंगी सांसें

बच्चे को जमीन पर पटका, नोकीले दांतों से नोंच डाला जिस्म, फिर यमराज से लड़कर मां ने बचाई जान, Video देख अटक जाएंगी सांसें

Dog Attack Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो राजस्थान के उदयपुर का बताया जा रहा है। जिसमें एक बच्चा अपने घर के बाहर खेलता हुआ नजर आ रहा है। तभी 3 कुत्ता तेजी से आता है और बच्चे पर हमला कर देता है। ये पूरा मामला उदयपुर शहर की गौतम विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है।

August 19, 2025

Dog Attack Viral Video: सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय गृह भेजने के आदेश के बाद देशभर में कुत्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इस आदेश को क्रूर बता रहे हैं, तो कुछ इसे लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बेहतर फैसला बता रहे हैं। इसी बीच, राजस्थान के उदयपुर जिले से कुत्तों के हमले की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इसमें तीन आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। इस दौरान बच्चे की मां ने किसी तरह उसकी जान बचाई।

वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो राजस्थान के उदयपुर का बताया जा रहा है। जिसमें एक बच्चा अपने घर के बाहर खेलता हुआ नजर आ रहा है। तभी 3 कुत्ता तेजी से आता है और बच्चे पर हमला कर देता है। ये पूरा मामला उदयपुर शहर की गौतम विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। जहां एक 5 साल का मासूम बच्चा घर के बाहर स्कूटर पर खेल रहा था। इसी दौरान तीन कुत्ते आए और उस पर झपट पड़े। कुत्तों के अचानक हमले से मासूम नीचे गिर गया और कुत्ते उसे नोचने लगे। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ बाहर आई और उसे कुत्तों से बचाया।



मां ने तुरंत बचाई जान

इस पूरी घटना में सबसे अच्छी बात यह रही कि मासूम बच्चे की मां तुरंत घर से बाहर आ गई और उसे बचा लिया। अगर वह समय पर नहीं आती, तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बच्चा अपने स्कूटर पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान तीन कुत्तों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। जान बचाने की कोशिश में बच्चा सड़क पर गिर गया, जिसके बाद कुत्तों ने उसे काटना शुरू कर दिया। हालांकि, इसी बीच बच्चे की चीख-पुकार सुनकर तुरंत उसकी मां जान बचाने के लिए आ जाती है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, इससे पहले उदयपुर शहर के फतेहपुरा इलाके में एक 8 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इस घटना के बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

