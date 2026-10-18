मुर्दाघर में डॉक्टर साहब पी रहे शराब! बाहर रोते-बिलखते डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे लोग; वायरल हुआ शर्मनाक वीडियो

Maharashtra Hospital Viral Video: महाराष्ट्र में एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है. पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर शराब पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया. पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PCMC) ने भी इस घटना की डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए हैं. यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल (YCM) हॉस्पिटल में तैनात डॉ. वैभव अविनाश म्हस्के को शुक्रवार को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया. यह कार्रवाई उन खबरों के बाद की गई जब गुरुवार रात हॉस्पिटल के पोस्टमॉर्टम रूम में ड्यूटी के दौरान वो नशे में पाए गए थे.

डेथ सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रहे नागरिक ने घटना देखी

यह घटना तब सामने आई जब एक नागरिक, जो डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए रात भर हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार कर रहा था, दरअसल, उसने पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर देखा और बताया कि डॉक्टर नशे में था. इसके बाद घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. खबर है कि क्लिप में टेबल पर खाने की चीजें और एक बोतल दिख रही है, जिससे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर कथित तौर पर शराब पीने को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस फुटेज पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को डॉक्टर और संबंधित दूसरे स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा.

Gwalior Temple Accident: ट्रक हुआ ऐसा बेकाबू, कुचल डाले 13 श्रद्धालु; मंदिर जा रहे 26 घायल

सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंशन का आदेश दिया

एडिशनल कमिश्नर कुलदीप जंगम ने मामला उठाया, इस दौरान उन्होंने डॉक्टर और संबंधित स्टाफ को नोटिस जारी किया और शाम तक जवाब माँगा.

हालांकि, आरोपों की गंभीरता और मरीज़ की सुरक्षा और मेडिकल एथिक्स को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर विजय सूर्यवंशी ने अगले दिन म्हास्के को सस्पेंशन का आदेश दिया. सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि डॉक्टर का कथित व्यवहार महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज़ नियमों का उल्लंघन है.