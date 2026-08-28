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Doctor Heart Attack Video: जिम में पसीना बहा रहे थे डॉक्टर, अचानक आया कार्डियक अरेस्ट और चली गई जान

Doctor Heart Attack Video: अक्सर अपने जिम के ऐसे वीडियो देखे होंगे जो बेहद दर्दनाक हैं. कभी किसी की कोई बॉन ब्रेक हो जाती है तो किसी को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है. हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: August 28, 2026 1:13:01 PM IST

Heart attack viral video
Heart attack viral video


Doctor Heart Attack Video: अक्सर अपने जिम के ऐसे वीडियो देखे होंगे जो बेहद दर्दनाक हैं. कभी किसी की कोई बॉन ब्रेक हो जाती है तो किसी को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है. हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, जिम में कसरत करते समय एक डॉक्टर को अचानक कार्डियक अरेस्ट आता है और उसकी मौत हो जाती है. वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान डॉ. शाहीन रहमान के तौर पर हुई है. डॉ. शाहीन गुरुवार शाम को अपने रूटीन वर्कआउट के लिए जिम पहुंचे थे; इस दौरान वो घुटनों के बल बैठकर कसरत कर रहे थे, तभी अचानक वो मुंह के बल गिरे और उनकी मौत हो गई. यह पूरी घटना जिम के CCTV कैमरों में कैद हो गई और अब सामने आई है. बता दें कि इस वीडियो में डॉ. शाहीन के साथ जिम में मौजूद अन्य लोग भी दिख रहे हैं, जब वे अचानक गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है.

असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉ. शाहीन नागांव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है. खबरों के मुताबिक, यह चौंकाने वाली घटना असम के नागांव में हुई. डॉ. शाहीन रहमान नागांव मेडिकल कॉलेज के सोशल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थे. उनकी असामयिक मौत से उनका परिवार सदमे में है.

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अक्सर वायरल होते ऐसे वीडियो 

इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक से जुड़े ऐसे कई चौंकाने वाले वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें लोगों को खेलते, नाचते, चलते या बात करते समय अचानक गिरते और मरते हुए देखा गया है. ये वायरल वीडियो सभी के लिए चिंता का विषय बन गए हैं. पहले माना जाता था कि हार्ट अटैक मुख्य रूप से 50 या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को होता है, लेकिन अब 9 या 10 साल के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं. हमारी हेल्थ टीम ने इस मुद्दे पर एक डॉक्टर से बात की, और उन्होंने युवाओं में दिल की बीमारी के बढ़ते मामलों के कुछ मुख्य कारण बताए.

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Tags: heart attackhome-hero-pos-3viral video
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