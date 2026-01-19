दिव्य संकेत या बीमारी? मंदिर में कुत्ते का रहस्यमय चक्कर विवाद; आखिर क्या है इसके पीछे का सच?

Uttar Pradesh Dog Incident : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव की एक अजीब घटना ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है. खबर है कि 11 जनवरी से एक कुत्ता नगीना तहसील के नंदपुर गांव के एक पुराने मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता हुआ देखा गया है. इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे मंदिर में भारी भीड़ जमा हो गई है और इस पर तीखी बहस छिड़ गई है.

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, कुत्ता 72 घंटे से ज़्यादा समय से बिना खाए-पिए मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. जहां कुछ गांववाले मानते हैं कि यह कोई दैवीय संकेत या भक्ति का काम है, वहीं कुछ लोग एक कदम आगे बढ़कर कुत्ते को भैरव बाबा का अवतार मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं. आस-पास के गांवों और दूर-दराज के इलाकों से लोग यह नज़ारा देखने के लिए मंदिर आ रहे हैं, क्योंकि कुत्ता बिना रुके चक्कर लगाता रहता है.

क्या साइंस जानवरों के इस व्यवहार को समझा सकता है?

इस अजीब नज़ारे ने एक ज़रूरी सवाल खड़ा कर दिया है-क्या यह सच में कोई चमत्कार है, या इसका कोई साइंटिफिक कारण हो सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जानवरों में ऐसा व्यवहार अक्सर शारीरिक, न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल स्थितियों से जुड़ा हो सकता है.

कुछ संभावित साइंटिफिक वजहें दी गई –

ज़ूमीज़ या FRAPs: साइंटिफिक शब्दों में, जानवरों में अचानक एनर्जी के बढ़ने को फ़्रेनेटिक रैंडम एक्टिविटी पीरियड्स (FRAPs) कहते हैं, जिन्हें आम तौर पर ‘ज़ूमीज़’ कहा जाता है. इस दौरान, कुत्ते अचानक गोल-गोल दौड़ना शुरू कर सकते हैं. आम तौर पर, यह कुछ ही मिनटों तक रहता है, लेकिन छोटे या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कुत्तों में, यह ज़्यादा समय तक जारी रह सकता है.

ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर: कुत्तों में इंसानों में होने वाले ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) जैसी कंडीशन हो सकती है, जिसे मेडिकली ‘स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर’ कहा जाता है. यह स्ट्रेस, बोरियत, ट्रॉमा या छोटी जगहों में बंद रहने से हो सकता है. इससे प्रभावित कुत्ते बार-बार अपनी पूंछ का पीछा कर सकते हैं या इससे निपटने के तरीके के तौर पर घंटों तक एक ही रास्ते पर चल सकते हैं.

कैनाइन डिमेंशिया या अल्ज़ाइमर: बूढ़े कुत्तों को कैनाइन कॉग्निटिव डिसफंक्शन (CCD) हो सकता है, जो इंसानों में अल्ज़ाइमर या डिमेंशिया जैसा ही है. ऐसे कुत्ते अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और लंबे समय तक गोल-गोल घूम सकते हैं क्योंकि उनका दिमाग रुकने का सिग्नल नहीं दे पाता.

न्यूरोलॉजिकल या कान के अंदर की बीमारियां: एक ही दिशा में लंबे समय तक चक्कर लगाना गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन या सूजन का भी संकेत हो सकता है. दिमाग के एक तरफ दबाव पड़ने से जानवर लगातार गोल-गोल घूम सकता है. वेस्टिबुलर बीमारी, जो कान के अंदर और बैलेंस पर असर डालती है, उससे भी ऐसे ही लक्षण हो सकते हैं.

ज़्यादा एनर्जी या अंदरूनी परेशानी: फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल स्टिम्युलेशन की कमी से भी कुत्ते अपनी जमा हुई एनर्जी निकालने के लिए बार-बार चक्कर लगा सकते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर इस व्यवहार के साथ हांफना, घबराहट, कन्फ्यूजन या जाने-पहचाने लोगों को पहचानने में नाकामी हो, तो यह खेल-कूद के बजाय दर्द, बीमारी या मानसिक परेशानी का संकेत हो सकता है.

पहले भी ऐसी ही घटनाएं रिपोर्ट की गई –

यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटनाओं ने लोगों का ध्यान खींचा है. 2017 में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक कुत्ते के बारे में बताया गया था कि वह पूरे एक हफ्ते तक रात भर शिव मंदिर के चक्कर लगाता रहा. भक्तों ने इसे एक चमत्कार माना, हालांकि ऑफिशियली इसका कोई साइंटिफिक या मेडिकल कारण दर्ज नहीं किया गया था.

2016 में, कर्नाटक में एक कुत्ते ने कथित तौर पर सुबह से शाम तक रोज़ाना एक मंदिर का चक्कर लगाया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और मीडिया में इसकी खूब कवरेज हुई.

जानवरों के चक्कर लगाने के ग्लोबल उदाहरण

2022 में, चीन के इनर मंगोलिया में सैकड़ों भेड़ों को लगातार 12 दिनों तक एकदम गोल चक्कर लगाते देखा गया. यह वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गया. साइंटिस्ट्स ने लिस्टेरियोसिस, दिमाग पर असर डालने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जैसे संभावित कारणों का सुझाव दिया.

रूस में भी ऐसी ही घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जहां गायों और भेड़ों ने लगभग 12 घंटे तक चक्कर लगाया, और 2021 में, समुद्री जानवरों को गोल पैटर्न में तैरते देखा गया.

बोलीविया में, एक गली के कुत्ते को फ्रांसिस्कन मठ में रहने के बाद ‘पवित्र साधु’ माना जाने लगा. बाद में पता चला कि वह जानवर बस एक आवारा कुत्ता था जिसे साधुओं ने गोद ले लिया था.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

हालांकि चीनी भेड़ की घटना पर कभी कोई ऑफिशियल सरकारी नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक्सपर्ट्स ने संभावित कारण बताए. UK में रहने वाले एकेडमिक प्रोफेसर मैट बेल ने बताया कि बंद जगहों पर रखे गए जानवर अक्सर आगे न बढ़ पाने की वजह से परेशान हो जाते हैं और चक्कर लगाने लगते हैं. भेड़ें भी एक-दूसरे के पीछे चलती हैं, मतलब जब कुछ भेड़ें चक्कर लगाना शुरू करती हैं, तो पूरा झुंड उनके साथ शामिल हो सकता है.

एक और थ्योरी में दिमाग पर असर डालने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन शामिल थे, हालांकि एक्सपर्ट्स ने बताया कि ऐसे इन्फेक्शन से पीड़ित जानवर आमतौर पर 48 घंटों के अंदर मर जाते हैं. चीन के मामले में, भेड़ें 12 दिनों तक चक्कर लगाती रहीं और बताया गया कि वे स्वस्थ थीं.

चमत्कार या मेडिकल रहस्य?