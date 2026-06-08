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‘सर्जरी नहीं हुई है’, दीपिका कक्कड़ की तबीयत को लेकर नया अपडेट, शोएब इब्राहिम ने बताई पूरी बात

Dipika Kakar: अभिनेता शोएब इब्राहिम ने बताया कि एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने इम्यूनोथेरेपी शुरू कर दी है. और फिलहाल उन्हें सर्जरी की सलाह नहीं दी गई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 8, 2026 6:25:18 PM IST

दीपिका कक्कड़
दीपिका कक्कड़


अभिनेता शोएब इब्राहिम ने पत्नी दीपिका कक्कड़ के स्वास्थ्य के बारे में एक नया अपडेट साझा किया है, जब उनके शरीर में दो नई सिस्ट की खबरों ने प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी. एक और सर्जरी की अटकलों को खारिज करते हुए, शोएब ने स्पष्ट किया कि दीपिका को ऑपरेशन कराने की सलाह नहीं दी गई है. और इसके बजाय उन्होंने अपने इलाज के हिस्से के रूप में इम्यूनोथेरेपी शुरू कर दी है.

शोएब ने तोड़ी चुप्पी

शोएब इब्राहिम ने अपने नए व्लॉग मे दीपिका कक्कड़ की एक और सर्जरी के बारे में अटकलों के बारे में चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा, ‘सभी लोगों ने मेरे पास मैसेज किया कि क्या दीपिका की सर्जरी हो रही है. डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल नहीं बोला है. कहीं से भी आपको जानकारी मिली है वो मुझे नहीं पता. सर्जरी का अभी कुछ नहीं है। बाद का नहीं पता.’ 

इम्यूनोथेरेपी पूरी हो गई

दीपिका कक्कड़ की सेहत में सुधार के बारे में बात करते हुए शोएब ने बताया कि दीपिका ने अपना पहला इम्यूनोथेरेपी सेशन पूरा कर लिया है. उन्होंने बताया कि एचएन रिलायंस अस्पताल में इलाज शुरू हो चुका है, जिसमें तीन से चार घंटे लगेंगे और यह इलाज चिकित्सकीय देखरेख में किया जा रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इलाज कारगर साबित होगा.

कब हुई थी ट्यूमर की जानकारी?

दीपिका को पिछले साल लिवर में घातक ट्यूमर का पता चला था और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, जिसमें डॉक्टरों ने उनके लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा निकाल दिया. 23 फरवरी को उनकी एक और सर्जरी हुई जिसमें 13 मिलीमीटर की सिस्ट को निकाला गया.

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Tags: Dipika Kakar
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