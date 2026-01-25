Republic Day 2026: ‘दिल न दिया, ले बेटा…’, गणतंत्र दिवस की तैयारी में भारतीय सेना ने बिखेरा जलवा…!

‘Dil Na Diya’ Echoes at Kartavya Path: जहां एक और देश 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया काऔर इस बीच नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस छोटे से क्लिप में भारतीय सेना के जवानों को अनुशासन और बॉलीवुड के तड़के के साथ प्रैक्टिस करते देखा गया.

वीडियो में जवान परफेक्ट मार्चिंग फॉर्मेशन में चलते हुए फिल्म ‘कृष’ के फेमस गाने ‘दिल ना दिया’ गा रहे हैं. सख्त प्रैक्टिस के दौरान भी उनके कदम पूरी तरह से तालमेल में हैं, जो उनकी शैली को दिखाता है. वहीं उनके चेहरे पर दिख रही हल्की मुस्कान ये बताती है कि जवानों के बीच भी हंसी-मजाक और खुशी का पल मौजूद है.

पूरी वर्दी में जोश

जवान सर्दियों की पूरी समारोहिक वर्दी में नजर आते हैं और परंपरागत कमांड या बैंड संगीत के बजाय, उनका मार्चिंग रूटीन बॉलीवुड गाने के ताल पर चलता है. हर कदम संगीत की लय के अनुसार बिल्कुल सही बैठता है.

इसका ही वीडियो X और इंस्टाग्राम पर तेजी से शेयर किया गया और इसे दो लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया- कृष का गाना सुनोगे.. देखो, भारतीय सेना के जवान गणतंत्र दिवस की तैयारी में मस्ती करते हुए. इसी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपने कमेंट्स में प्रतिक्रिया दी. एक ने कहा- Indian Army – हमेशा आपको मुस्कुराने के मौके देती है, तो दूसरे ने कहा- उनके चेहरे पर मासूमियत और खुशी देखो, एक और ने कहा- भाई साहब, ट्रेंड बहुत ज्यादा लंबा चला गया.

गणतंत्र दिवस की तैयारियां

इस बीच, तीनों सेनाओं में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं. इंडियन नेवी ने इस साल के अपने टेब्लो में 5वीं शताब्दी ईस्वी के जहाज से प्रेरित डिजाइन और देशी प्लेटफॉर्म जैसे विमानवाहक INS विक्रांत दिखाने की योजना बनाई है.

नेवी की मार्चिंग टीम में 144 जवान शामिल होंगे, जो देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे. इन जवानों की औसत उम्र मात्र 25 साल है और उन्होंने इस भव्य परेड के लिए दो महीने से ज्यादा दिनों से तैयारी की है.