Home > वायरल > Republic Day 2026: ‘दिल न दिया, ले बेटा…’, गणतंत्र दिवस की तैयारी में भारतीय सेना ने बिखेरा जलवा…!

Republic Day 2026: ‘दिल न दिया, ले बेटा…’, गणतंत्र दिवस की तैयारी में भारतीय सेना ने बिखेरा जलवा…!

‘Dil Na Diya’ Echoes at Kartavya Path: सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड इतने ज्यादा वायरल हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं. हाल ही में एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बोल रहा था कि कृष का गाना सुनेगा और अब ये ही बात जवाब परेड करते बोल रहे हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 25, 2026 10:08:17 AM IST

Dil Na Diya Echoes at Kartavya Path
Dil Na Diya Echoes at Kartavya Path


‘Dil Na Diya’ Echoes at Kartavya Path: जहां एक और देश 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया काऔर इस बीच नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस छोटे से क्लिप में भारतीय सेना के जवानों को  अनुशासन और बॉलीवुड के तड़के के साथ प्रैक्टिस करते देखा गया. 

You Might Be Interested In

वीडियो में जवान परफेक्ट मार्चिंग फॉर्मेशन में चलते हुए फिल्म ‘कृष’ के फेमस गाने ‘दिल ना दिया’ गा रहे हैं. सख्त प्रैक्टिस के दौरान भी उनके कदम पूरी तरह से तालमेल में हैं, जो उनकी शैली को दिखाता है. वहीं उनके चेहरे पर दिख रही हल्की मुस्कान ये बताती है कि जवानों के बीच भी हंसी-मजाक और खुशी का पल मौजूद है.

पूरी वर्दी में जोश 

जवान सर्दियों की पूरी समारोहिक वर्दी में नजर आते हैं और परंपरागत कमांड या बैंड संगीत के बजाय, उनका मार्चिंग रूटीन बॉलीवुड गाने के ताल पर चलता है. हर कदम संगीत की लय के अनुसार बिल्कुल सही बैठता है.  

You Might Be Interested In

इसका ही वीडियो X और इंस्टाग्राम पर तेजी से शेयर किया गया और इसे दो लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया- कृष का गाना सुनोगे.. देखो, भारतीय सेना के जवान गणतंत्र दिवस की तैयारी में मस्ती करते हुए. इसी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपने कमेंट्स में प्रतिक्रिया दी. एक ने कहा- Indian Army – हमेशा आपको मुस्कुराने के मौके देती है, तो दूसरे ने कहा- उनके चेहरे पर मासूमियत और खुशी देखो, एक और ने कहा- भाई साहब, ट्रेंड बहुत ज्यादा लंबा चला गया.

गणतंत्र दिवस की तैयारियां  

इस बीच, तीनों सेनाओं में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं. इंडियन नेवी ने इस साल के अपने टेब्लो में 5वीं शताब्दी ईस्वी के जहाज से प्रेरित डिजाइन और देशी प्लेटफॉर्म जैसे विमानवाहक INS विक्रांत दिखाने की योजना बनाई है.

नेवी की मार्चिंग टीम में 144 जवान शामिल होंगे, जो देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे. इन जवानों की औसत उम्र मात्र 25 साल है और उन्होंने इस भव्य परेड के लिए दो महीने से ज्यादा दिनों से तैयारी की है.

 

You Might Be Interested In
Tags: Dil Na Diya Echoes at Kartavya Pathhome-hero-pos-5kartavya path paradeRepublic Day 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Republic Day 2026: ‘दिल न दिया, ले बेटा…’, गणतंत्र दिवस की तैयारी में भारतीय सेना ने बिखेरा जलवा…!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Republic Day 2026: ‘दिल न दिया, ले बेटा…’, गणतंत्र दिवस की तैयारी में भारतीय सेना ने बिखेरा जलवा…!
Republic Day 2026: ‘दिल न दिया, ले बेटा…’, गणतंत्र दिवस की तैयारी में भारतीय सेना ने बिखेरा जलवा…!
Republic Day 2026: ‘दिल न दिया, ले बेटा…’, गणतंत्र दिवस की तैयारी में भारतीय सेना ने बिखेरा जलवा…!
Republic Day 2026: ‘दिल न दिया, ले बेटा…’, गणतंत्र दिवस की तैयारी में भारतीय सेना ने बिखेरा जलवा…!