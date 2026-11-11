Dhinchak Pooja Pregnancy: ‘सेल्फी मैंने ले ली आज’ वाली ढिंचैक पूजा ने सुनाई गुड न्यूज! जल्द बनेंगी मां? शेयर किया वीडियो

Dhinchak Pooja Pregnancy News: सोशल मीडिया पर अपने अनोखे अंदाज और गानों से चर्चा में रहने वाली ढिंचैक पूजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर मशहूर ढिंचैक पूजा ने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उनका अंदाज देखकर फैंस हैरान रह गए हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो के जरिए बेटे के आने का भी इशारा किया है. हालांकि, उनकी इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. पूजा का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं.

वीडियो देखने के बाद लोग उन्हें बधाई दे रहे

ढिंचैक पूजा का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. वीडियो में वह अपने बेबी बंप के साथ नजर आ रही हैं और उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है. उन्होंने अपने इस खास पल को फैंस के साथ साझा करते हुए बेटे के आने का संकेत भी दिया है. वीडियो देखने के बाद कुछ लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, तो कुछ यूजर्स उनके इस ऐलान को लेकर हैरानी जता रहे हैं. हालांकि, उनकी प्रेग्नेंसी और वीडियो से जुड़ी जानकारी को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.