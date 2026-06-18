फ्लॉप फिल्म और सीरियल के कारण कर्ज, फिर हिट फिल्मों की लगी लाइन, एक गलती ने ‘धाकड़ छोरा’ को पहुंचाया जेल

Uttar Kumar Controversy: गाजियाबाद के बेहटा हाजीपुर यानी लोनी का एक लड़का 2003 में मुंबई पहुंचा. उसे एक्टर बनना था और नाम कमाना था. इनमें एक ख्वाब था कि उसे अपने आइडल धरम पाजी से एक बार मिलना भी था. ये कोई और नहीं एक्टर उत्तर कुमार थे, जो अपने दोस्त के पास मुंबई पहुंचे थे. मुंबई बुलाने वाला दोस्त उत्तर कुमार को मुंबई घुमाने के लिए निकला था. कंधे पर कपड़ों का एक बैग लटकाए हुए एक छोरा दोस्त के पीछे चल रहा था. दोस्त ने कहा कि पहले इस बैग को कहीं रख देते हैं, फिर घूमते हैं.

उसने जिस घर में उत्तर कुमार का बैग रखा, वो हेमा मालिनी का घर था. इस तरह से वो धर्मेंद्र की चौखट तक पहुंच गए लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद उत्तर कुमार ने ठान लिया कि नाम कमाकर ही धर्मेंद्र से मुलाकात की जाएगी.

कई बार फ्लॉप हुए उत्तर

मुंबई का ग्लैमर था लेकिन जेब खाली और पहचान कुछ नहीं लेकिन सपने आसमान में उड़ने के थे लेकिन वे मुंबई में नहीं टिक पाए और अपने घर वापस आ गए. इसके बावजूद एक्टर बनने का खुमार खत्म नहीं हुआ. वापस आकर उत्तर कुमार ने एक सीरियल बनाया, जो चल नहीं सका. इसके बाद केबल पर चलने वाले देहाती नाटक बनाए. लेकिन वहां पर भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने पहली फिल्म बावली बनाई, जो फ्लॉप तो हुई ही, साथ ही उत्तर के कंधों पर कर्ज छोड़ गई.

पहली हिट फिल्म

इसके बाद उत्तर कुमार ने फिल्म बनाई धाकड़ छोरा, जो साल 2004 में आई और फिल्म की एक्ट्रेस बनीं सुमन नेगा. फिल्म रिलीज हुई और इसे बहुत पसंद किया गया. कहानी सीधे गांव-देहात के दिल को छूती थी. हर लड़का इस फिल्म को खुद से जोड़ता था. वहीं इसके गाने हर तरफ धमाका कर रहे थे. शादी, पार्टी समेत तमाम फंक्शन में उत्तर कुमार का धाकड़ छोरा बजने लगा. इसके बाद उन्होंने तमाम हिट फिल्में दीं.

शादी का झांसा देकर रेप का आरोप

बता दें कि साल 2025 में हरियाणवी गाने और यूपी देहात की फिल्मों में काम कर चुकी एक एक्ट्रेस ने उत्तर कुमार पर रेप समेत तमाम आरोप लगाए. पीड़ित एक्ट्रेस ने उत्तर कुमार के साथ राजी बोल जा में साथ काम किया था. उसने आरोप लगाया कि उत्तर ने फिल्मों में काम दिलाने और शादी का झांसा देकर रेप किया और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया.

गाजियाबाद में दर्ज हुई शिकायत

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की थी, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा भी बताया था. 24 जून को उसने उत्तर कुमार के खिलाफ शिकायत दी थी और 25 दिन बाद गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाने में FIR दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि उत्तर कुमार ने उन्हें ब्लैकमेल भी किया.