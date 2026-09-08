Home > वायरल > Bhabhi Viral Viral: सरेआम स्टेज पर देवर ने की भाभी संग ऐसी हरकतें! भौजाई को उठाया गोद में और…, मना करती रह गई महिला

Bhabhi Viral Viral: सरेआम स्टेज पर देवर ने की भाभी संग ऐसी हरकतें! भौजाई को उठाया गोद में और…, मना करती रह गई महिला

Bhabhi Viral Viral: अगर आपको लगता है कि शादी की रौनक सिर्फ बारात के डांस और तेज म्यूजिक से होती है, तो यह नजारा आपका ध्यान खींच सकता है. शादी की रस्मों के बीच DJ की तेज धुन पर जीजा और साली डांस फ्लोर पर जमकर डांस करते नजर आते हैं.

By: Heena Khan | Published: September 8, 2026 1:46:41 PM IST

bhabhi viral video
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Bhabhi Viral Viral: अगर आपको लगता है कि शादी की रौनक सिर्फ बारात के डांस और तेज म्यूजिक से होती है, तो यह नजारा आपका ध्यान खींच सकता है. शादी की रस्मों के बीच DJ की तेज धुन पर जीजा और साली डांस फ्लोर पर जमकर डांस करते नजर आते हैं. दोनों के मजेदार डांस स्टेप्स देखकर आसपास मौजूद लोग भी खूब एंजॉय करते हैं. कई लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर इस पूरे पल को रिकॉर्ड करने लगते हैं. माहौल ऐसा बन जाता है जैसे शादी के बीच अचानक कोई छोटा सा स्टेज शो शुरू हो गया हो. दोनों के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक और मस्ती इस डांस को और मजेदार बना देती है.

साली ने किया साफ मना

डांस करते-करते जीजा का जोश कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है. वो साली को गोद में उठाकर डांस करने का मन बना लेता है. लेकिन साली इसके लिए तैयार नहीं होती. वह हाथ के इशारे से साफ मना करती दिखाई देती है और अपने चेहरे के भावों से भी अपनी नाराजगी जाहिर करती है. उसकी हल्की मुस्कान के पीछे भी यही संदेश नजर आता है कि जीजाजी को अपनी सीमा में रहना चाहिए. शादी में जीजा-साली के बीच मजाक और हंसी-मजाक आम बात है, लेकिन किसी की साफ मना करने की बात को नजरअंदाज करना सही नहीं माना जा सकता. ऐसे पलों में मस्ती तभी अच्छी लगती है, जब दोनों की सहमति और सहजता बनी रहे.

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वीडियो पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन

यह पूरा डांस वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो देखने वाले यूजर्स इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग जीजा-साली की डांस वाली मस्ती को देखकर हंस रहे हैं, तो कुछ लोगों का ध्यान साली के मना करने वाले इशारे पर गया है. कई यूजर्स का कहना है कि शादी के माहौल में मजाक और डांस जरूर होना चाहिए, लेकिन किसी को असहज करके नहीं. वीडियो में आसपास खड़े लोगों का मोबाइल से रिकॉर्ड करना भी इस पल को सोशल मीडिया वाला रंग देता है. यही वजह है कि यह डांस वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. शादी की खुशियों के बीच ऐसी मस्ती यादगार जरूर बन सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यही है कि हर मजाक और हर डांस में दोनों लोगों की सहमति और सम्मान बना रहे.

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Tags: Bhabhi videoviral dance videoviral video
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