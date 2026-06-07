शादी से इनकार करने पर दिनदहाड़े दरांती लेकर कॉलेज पहुंचा युवक, सहम गईं छात्राएं; फिर….कैंपस बना दहशत का मैदान

सोचिए कॉलेज कैंपस जहां छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां अगर कोई दरांती लेकर पहुंच जाए. तो ये कितना खौफनाक होगा. ऐसी ही एक घटना ओडिशा के एक कॉलेज से सामने आई है, जहां एक युवक दो लड़कियों को धमकाने के लिए दरांती लेकर कॉलेज पहुंच गया. जिससे वहां मौजूद छात्राएं डरकर सहम गईं. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रही ये डरावनी घटना ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के डेराबिश कॉलेज का है. जहां एक युवक धारदार दरांती लेकर दो लड़कियों के पास पहुंचा और दिनदहाड़े कॉलेज गेट के ठीक सामने उन्हें धमकाया. वायरल वीडियो में दिखता है कि दूसरी लड़की अपने साथी दोस्ती को कसकर गले लगाती है और हमलावर से बचाती हुई दिख रही है. ये वीडियो काफी डरा देने वाला है.

🚨 Horrifying incident in Odisha : Machete Wielding Man Terrorizes two girls in Broad Daylight at Derabish College Kendrapara, odisha: a shocking and terrifying incident has come to light from derabish college in kendrapara district. A young man brazenly approached two girls… pic.twitter.com/e4IBlPfyxt — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) June 6, 2026

क्या है आरोप?

जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने कथित तौर पर लड़कियों को शादी के लिए धमकाया और हिंसक व्यवहार किया. इस घटना ने बताया कि लड़कियां कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं हैं. शिक्षा के केंद्र पर भी ऐसी डरावनी घटनाएं देखने को मिल रही हैं. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.

वीडियो देख भड़के नेटिजंस

इस वायरल वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस भड़कते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘प्यार नहीं है. ये तो जुनून के भेष में आतंकवाद है. समाज को धमकियों और पीछा करने जैसी घटनाओं को शारीरिक हिंसा की तरह गंभीरता से लेने से पहले कितनी और महिलाओं को डर में जीना पड़ेगा?’ दूसरे यूजर ने बोला, ‘वह हाथ में हंसिया लेकर कैसे घूम सकता है? पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए.’ एक अन्य ने कहा, ‘वह एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है जो वासना को प्रेम समझता है.’ इसके अलावा कुछ अन्य लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

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