Home > क्राइम > शादी से इनकार करने पर दिनदहाड़े दरांती लेकर कॉलेज पहुंचा युवक, सहम गईं छात्राएं; फिर….कैंपस बना दहशत का मैदान

शादी से इनकार करने पर दिनदहाड़े दरांती लेकर कॉलेज पहुंचा युवक, सहम गईं छात्राएं; फिर….कैंपस बना दहशत का मैदान

Odisha News: ओडिशा के कॉलेज से एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक दरांत लेकर कैंपस पहुंच गया. इसके बाद वहां मौजूद छात्राएं सहम गईं. फिर उसने 2 लड़कियों को डराया-धमकाया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 7, 2026 12:49:22 PM IST

क्राइम न्यूज
क्राइम न्यूज


सोचिए कॉलेज कैंपस जहां छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां अगर कोई दरांती लेकर पहुंच जाए. तो ये कितना खौफनाक होगा. ऐसी ही एक घटना ओडिशा के एक कॉलेज से सामने आई है, जहां एक युवक दो लड़कियों को धमकाने के लिए दरांती लेकर कॉलेज पहुंच गया. जिससे वहां मौजूद छात्राएं डरकर सहम गईं. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रही ये डरावनी घटना ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के डेराबिश कॉलेज का है. जहां एक युवक धारदार दरांती लेकर दो लड़कियों के पास पहुंचा और दिनदहाड़े कॉलेज गेट के ठीक सामने उन्हें धमकाया. वायरल वीडियो में दिखता है कि दूसरी लड़की अपने साथी दोस्ती को कसकर गले लगाती है और हमलावर से बचाती हुई दिख रही है. ये वीडियो काफी डरा देने वाला है. 

You Might Be Interested In

क्या है आरोप?

जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने कथित तौर पर लड़कियों को शादी के लिए धमकाया और हिंसक व्यवहार किया. इस घटना ने बताया कि लड़कियां कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं हैं. शिक्षा के केंद्र पर भी ऐसी डरावनी घटनाएं देखने को मिल रही हैं. हालांकि, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है. 

वीडियो देख भड़के नेटिजंस

इस वायरल वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस भड़कते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कहा, ‘प्यार नहीं है. ये तो जुनून के भेष में आतंकवाद है. समाज को धमकियों और पीछा करने जैसी घटनाओं को शारीरिक हिंसा की तरह गंभीरता से लेने से पहले कितनी और महिलाओं को डर में जीना पड़ेगा?’ दूसरे यूजर ने बोला, ‘वह हाथ में हंसिया लेकर कैसे घूम सकता है? पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए.’ एक अन्य ने कहा, ‘वह एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है जो वासना को प्रेम समझता है.’ इसके अलावा कुछ अन्य लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कड़ी सजा मिलनी चाहिए. 

यह खबर भी पढ़ें: फोन छीनने गया बदमाश, महिला ने खींच लिया ट्रेन के अंदर; फिर की जमकर धुनाई, VIDEO

Tags: crime newsOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Waste Materials से बनाइये ये खूबसूरत handicrafts

June 6, 2026

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड...

June 6, 2026

बारिश के मौसम में गुजरा रहेंगी दिल्ली की ये जगह

June 6, 2026

अयोध्या घूमने का बना रहे हैं प्लान, तो मिस न...

June 6, 2026

अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है थायरॉइड? ऐसे करें...

June 6, 2026

टीवी की संस्कारी बहू नायरा बनर्जी का बिकिनी अवतार

June 6, 2026
शादी से इनकार करने पर दिनदहाड़े दरांती लेकर कॉलेज पहुंचा युवक, सहम गईं छात्राएं; फिर….कैंपस बना दहशत का मैदान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शादी से इनकार करने पर दिनदहाड़े दरांती लेकर कॉलेज पहुंचा युवक, सहम गईं छात्राएं; फिर….कैंपस बना दहशत का मैदान
शादी से इनकार करने पर दिनदहाड़े दरांती लेकर कॉलेज पहुंचा युवक, सहम गईं छात्राएं; फिर….कैंपस बना दहशत का मैदान
शादी से इनकार करने पर दिनदहाड़े दरांती लेकर कॉलेज पहुंचा युवक, सहम गईं छात्राएं; फिर….कैंपस बना दहशत का मैदान
शादी से इनकार करने पर दिनदहाड़े दरांती लेकर कॉलेज पहुंचा युवक, सहम गईं छात्राएं; फिर….कैंपस बना दहशत का मैदान