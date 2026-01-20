Home > वायरल > भोजपुरी गाने पर अश्लीलता! देवरिया के छात्रों ने फ्रेशर पार्टी में की हद पार, डांस का Viral Video

Bhojpuri Dance Video: सोशल मीडिया पर हर रोज कई  ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिनपर से नजरें हटाना मुश्किल है.  ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दरअसल, देवरिया ज़िले में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Published: January 20, 2026 11:46:08 AM IST

Bhojpuri Dance Viral Video: सोशल मीडिया पर हर रोज कई  ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिनपर से नजरें हटाना मुश्किल है.  ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दरअसल, देवरिया ज़िले में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लड़के और लड़कियां फ्रेशर्स पार्टी के दौरान अश्लील गानों पर खूब लटके-झटकों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. जांच करने पर पता चला कि यह वीडियो देवरिया ज़िले के संत विनोबा पीजी कॉलेज के छात्रों का है, जो शहर के एक मैरिज हॉल में अपनी फ्रेशर्स पार्टी में अश्लील गानों पर नाच रहे थे.

वीडियो में किया अश्लील डांस 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई है. संपर्क करने पर प्रिंसिपल अर्जुन मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम बिना इजाज़त के हो रहा था. छात्रों ने कॉलेज से इजाज़त मांगी थी, जिसे उन्होंने मना कर दिया था. इसके बाद उन्होंने एक मैरिज हॉल में कॉलेज का बैनर लगाकर कार्यक्रम किया.

मामले की हो रही जांच 

इस पूरी घटना की जांच के लिए चार सदस्यों की एक टीम बनाई गई है. प्रिंसिपल ने कहा कि यह दुखद है. प्रिंसिपल ने आगे कहा कि यह दुखद और शर्मनाक है. परिवार को भी इस पर सोचना चाहिए. छात्रों ने भी कॉलेज द्वारा ऐसी गतिविधियों की अनुमति न देने के विरोध में स्कूल में ताला लगा दिया था. पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है.

