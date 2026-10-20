Delivery Boy Viral Video: पार्सल रिसीव करने गई महिला, अचानक किचन में भड़की आग… डिलीवरी बॉय ने तुरंत उठाया ऐसा कदम, सोशल मीडिया पर हुआ Viral!

Delivery Boy Viral Video: अक्सर हम कोरियर या पार्सल लेने के बाद डिलीवरी पर्सन को बिना देखे बस ‘थैंक्स’ बोलकर अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया है. डॉक्टर शिवांगी जोशी ने इंस्टाग्राम पर एक सीसीटीवी वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके घर की किचन में अचानक आग लग जाती है. ऐसे खौफनाक और मुश्किल वक्त में वहां पार्सल देने आए एक डिलीवरी बॉय ने बिना एक सेकंड गंवाए और अपनी जान की परवाह किए बिना किचन में घुसकर उनकी मदद की. ये वाकया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है औ लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंसानियत किसी यूनिफॉर्म या प्रोफेशन की मोहताज नहीं होती.

जब एक साधारण डिलीवरी बनी जिंदगी का बड़ा सहारा

वायरल पोस्ट के मुताबिक, यह घटना नवरात्रि के दिनों की ही है जब एक डिलीवरी पर्सन डॉक्टर शिवांगी जोशी के घर पार्सल डिलीवर करने आया था. ठीक उसी वक्त उनकी किचन में अचानक आग भड़क उठी. घबराहट के उस पल में डिलीवरी बॉय ने ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और बिना यह सोचे कि यह उसका काम है या नहीं, सीधे किचन में कूद पड़ा. डॉक्टर शिवांगी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उस अजनबी ने बिना किसी ड्रामा या सोच-विचार के उनकी मदद की, जिससे उन्हें उस डरावने पल में बहुत बड़ी हिम्मत मिली.

प्रोफेशन नहीं, इंसानियत तय करती है असली बहादुरी

डॉक्टर शिवांगी जोशी ने अपनी इस इमोशनल पोस्ट में बहुत गहरी बात लिखी है कि हम अक्सर लोगों के काम या उनके लुक से उन्हें जज कर लेते हैं, लेकिन असल में किसी की बहादुरी और काइंडनेस उसका प्रोफेशन डिसाइड नहीं करती. उस डिलीवरी मैन ने अपनी ड्यूटी से बढ़कर एक इंसान होने का फर्ज निभाया. सोशल मीडिया पर उनकी यह लाइन बेहद वायरल हो रही है कि ‘कुछ लोग सिर्फ पार्सल डिलीवर करते हैं, लेकिन कुछ लोग जरूरत पड़ने पर उम्मीद डिलीवर करते हैं.’ इस छोटी सी कहानी ने समाज को यह आईना दिखाया है कि हमें हर डिलीवरी वर्कर की इज्जत करनी चाहिए जो हर मौसम में हमारे दरवाजे पर आते हैं.

किचन फायर सेफ्टी, जरूरी है सावधानियां

ऐसी घटनाएं हमें यह भी याद दिलाती हैं कि घर की किचन में सेफ्टी बहुत जरूरी है. अगर कभी किचन में आग लग जाए, तो पैनिक होने के बजाय सबसे पहले गैस रेगुलेटर बंद करें. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ऑयल या ग्रीस वाली आग पर पानी न डालें, क्योंकि इससे आग और ज्यादा भड़क सकती है. ऐसी आग को बुझाने के लिए ढक्कन, फायर ब्लैंकेट या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें. अगर आग कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो तुरंत घर से बाहर निकलकर इमरजेंसी नंबर 112 या फायर सर्विस (101) पर कॉल करें.

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